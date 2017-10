¡Atención! Registran tiroteo en Maryland, Estados Unidos

Una situación de emergencia se registra en este momento en Edgewood, Maryland donde al menos tres personas resultaron muertas y otras más están heridas, según comenta la oficina del Sheriff del condado de Harford, informan medios locales.

MEDIA ALERT: A press briefing on the Emmorton Business Park shooting will take place shortly. Will be streamed live in Facebook.

— Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) October 18, 2017