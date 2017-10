Por extorsión, le suspenden la visa americana a la hija del magistrado Malo

Este martes se conoció que el gobierno de Estados Unidos le suspendió la visa americana a la hija del magistrado Malo para impedir que salga del país, mientras se adelanta la investigación que hay en su contra por el delito de extorsión agravada.

A Yara Malo las autoridades colombianas la acusan de pedirle dinero a una amiga para ayudarla a trabajar en Fiscalía. Según las investigaciones, la hija del magistrado le pidió a su mejor amiga (quien se desempeña como fiscal) el 20% de su salario por haberle pedido a su padre que la ayudara a entrar a la Fiscalía.

Angélica María Padilla, la mejor amiga de Yara Malo, se encargó de denunciar el caso de extorsión justo después de estallar el escándalo de corrupción que involucra a magistrados de las altas cortes y congresistas.

En una reciente entrevista que ofreció a Noticias Caracol, la hija del magistrado dijo: “No es verdad lo que dicen. No sé de dónde sacan que tengo tanto poder…. No sé de dónde saca esa versión Angélica. Yo quisiera que miráramos si ella me dio ese 20%”.

Por estos hechos, a Yara Malo le suspendieron su visa americana, al igual que ha sucedido con las visas del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte, el exfiscal Luis Gustavo Moreno y el senador Musa Besaile.

A ‘Ñoño’ Elías, involucrado en el escándalo de Odebrecht, también le suspendieron la visa hace un par de meses.