¡Atención! Tenga cuidado si le llegan estos mensajes a su celular, son una estafa

¿Cuántas veces le ha llegado el mensaje de que se ganó un carro o un millón de pesos, solamente por ser usted? Los mensajes por celular que le llegan a usted, a un familiar o a un vecino, simplemente pueden referir que en una alianza entre una gran empresa de reconocimiento y otra, le regalarán un carro o un dinero, por cuanto usted es el afortunado.

Este es el caso de Lilia Medina, una mujer de 77 años, que en el afán de tener su celular estuvo predispuesta a recibir este tipo de mensajes, que en alguna oportunidad, le arrebataron $200.000 por medio de esta estrategia que puede ser mucho más oscura de lo que parece.

"Me llegó el mensaje de que me gané cinco millones de pesos. Como uno es todo ignorante, pues yo llamé, no le conté a nadie de mi familia porque les quería dar la sorpresa. Me pedían que llamara a un número de celular en donde me contestó un señor que me dijo que le hiciera dos recargas para que se pudiera hacer un estudio de mis datos y enviarme la plata. Yo como una boba caí y le hice dos recargas de 100.000 pesos. Según ellos me devolvían la plata. lo más grave es que me pidieron los datos para seguir el proceso, dirección, y cédula", cuenta Medina.

La realidad es que cuando Lilia le contó a sus familiares, estos le comentaron que era víctima de una estafa y que esto se debía a una modalidad de robo. Con allegados en la Policía, Medina y sus familiares descubrieron que los mensajes son enviados, muchas veces, desde las cárceles, en donde usan estos mecanismos denominados smishing y que son tratados así por la Policía.

"Mensajes de texto que informan a sus víctimas sobre falso premio otorgado de manera gratuita por parte de empresas y entidades legalmente constituidas pero que para ser reclamados, se requiere realizar recargas a números desconocidos", asegura la entidad.

La policía recuerda este tipo de mensajes y alerta de la siguiente manera:

¿Alguien ha podido reclamar el premio "MAZDA 6 🚗 0/KM" ? ¡Ni lo intente! ➡ Es una #Estafa #Smishing

Otra modalidad es la del 'Trasteo Millonario':

"En el trasteo vienen 250 mil dólares, consígnele al conductor para los viáticos" ¡Es una estafa! #TrasteoMillonario