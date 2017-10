Denuncian con video agresión de profesora a estudiantes de primaria de colegio en Bogotá

Un grupo de madres de familia del colegio Pablo VI, ubicado en la localidad de Kennedy de Bogptá, decidió grabar a escondidas una de las clases de la profesora luego de que recibieran constantes quejas de maltrato de sus hijos, que no superan los siete años de edad.

Aprovechando que se estaban realizando algunas obras en el colegio, se escondieron y a través de una rendija, grabaron todo lo que sucedía en el salón de clases.

“Tuve acceso al salón y me di cuenta la manera como la profesora agrede a los niños, no solamente verbal sino físicamente y decidí grabar pues porque hay que hacer algo y esta situación no se puede presentar con otros niños”, indicó una madre de familia qu eno quiso revelar su identidad.

En el video, obtenido por RCN Radio, se observa en varias ocasiones a la profesora, identificada como Pilar Garavito, pegándoles a sus alumnos en la cabeza, alzando la voz, lanzándoles los cuadernos y otra serie de gestos que obtienen como respuesta un visible nerviosismo de los alumnos.

Ante la situación, las directivas del colegio retiraron a la proesora del curso, aunque sigue laborando en el lugar hasta que las investigaciones sean esclarecidas y se lleve a cabo el conducto regular de estas.

Este es el video: