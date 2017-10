'Causas ciudadanas', la propuesta de MinInterior para que el Estado le ponga cuidado a los ciudadanos

Desde el Viceministerio del Interior se impulsa el proyecto Causas Ciudadanas. La idea es que los ciudadanos realicen una petición, consigan apoyo en redes sociales y luego el viceministro se encargue de asesorarlos para que su causa, y la de su comunidad pueda ser solucionada o explicada a profundidad por las entidades gubernamentales pertinentes. PUBLIMETRO habló en exclusiva con el viceministro del Interior y esto fue lo que nos contó sobre su iniciativa que marcha sobre ruedas.

¿En qué consiste el proyecto de Causas Ciudadanas?

Actualmente los colombianos se sienten insatisfechos con las instituciones del Gobierno, con el Congreso y por la forma en la que está funcionando nuestra democracia. Creemos que hoy hay los mismos intereses de los ciudadanos de hacer transformaciones, por ejemplo: mejorar su barrio, o mejorar la respuesta del Estado a preocupaciones de la gente, solo que no se están canalizando a través de los conductos tradicionales, pero sí se están viendo a través de las redes sociales o de los medios digitales.

Causas Ciudadanas es una propuesta para pasar del ‘me gusta’ al hagámoslo. Permitir que cuando una propuesta ciudadana alcance una participación igual o superior a 20.000 firmas en plataformas como Change.org o en redes sociales, que el Estado, y en este caso el Ministerio del Interior, se vinculen y apoyen a los peticionarios en el trámite de su causa ante las autoridades competentes.

¿Podríamos decir que el MinInterior se convierte en un puente entre el Estado y el ciudadano de a pie?

El Ministerio es un puente, no solo en el Congreso de la República cuando se trata de algo legislativo, como ocurre actualmente con la causa de la eliminación del asbesto o la abolición de las corridas de toros, sino también cuando el trámite se tiene que hacer ante otros mecanismos, no precisamente en el Congreso, como es el caso de una causa ciudadana para evitar el cierre de dos refugios para animales: uno en Tabio, Cundinamarca; y el otro en Cali. Así como la causa que busca un hogar para abuelos mayores en Bogotá y muchas otras cosas de las que el Estado es responsable.

¿Cuáles son los objetivos del proyecto?

Digamos que ese es el requisito, que el ciudadano monte una causa en la que el competente sea el Estado, porque si piden que les suban el sueldo, pero quien les paga es un particular, no hay nada que podamos hacer. Además, que no sea discriminatorio. En ningún momento podemos apoyar una causa que sea discriminatoria. ¡El todo es que la causa esté ligada al goce de derechos que tenemos todos los ciudadanos!

Entonces, los objetivos son garantizar el goce de derechos, promover la democracia y, además, actualizar los mecanismos de participación ciudadana.

¿Cómo ha sido recibida la propuesta por el Gobierno y por la ciudadanía?

Desde el Gobierno celebran que tengamos nuevos mecanismos para escuchar y visibilizar las causas de lo que quiere la gente, y que no solo reaccionemos cuando las personas protestan, sino cuando proponen. Esas 20.000 personas que se pueden estar manifestando en una plaza pueden ser las mismas 20.000 que están en las redes sociales, entonces, creo que hay que reconocer que las personas participan en las plataformas digitales y que eso es una realidad.

No hay que negar que les parece particular que por medio de un ‘me gusta’ se actúe, pero han sido colaborativos con el tema. Desde la ciudadanía muchos son incrédulos, piensan en que no es posible que si dejan un like en Facebook algo vaya a pasar, pero mostramos resultados con victorias. Ya se han inscrito 70 causas de las cuales 15 ya lograron los apoyos, y cinco ya se solucionaron. Entonces, en la medida en que se muestren resultados, la gente cree que vale la pena dar su ‘me gusta’ y ve que no todo en el Gobierno es malo.

¿Qué les dice a las personas que aseguran que esta no es una forma seria de hacer política?

Les diría que ahora las grandes conversaciones sobre temas importantes del país se dan en redes sociales y que bienvenidos al siglo XXI.

¿Cuáles son las cinco causas más complicadas o las que usted subraya?

Hay causas complicadas, pero con resultados. En este caso, las causas animalistas, como la que busca la abolición del toreo, que ya va para su segundo debate en el Congreso, y que se evitara el cierre de una fundación que alberga animales enfermos en Tabio, así como en Cali donde la autoridad ambiental desistió de unas eutanasias que les iban a aplicar a unos animales salvajes, son importantes. Otra causa es la de la prohibición del asbesto en Colombia. Es un tema que ha fracasado siete veces en el Congreso, en parte porque no se ha unificado un concepto desde el Gobierno, pero gracias a Causas Ciudadanas hoy ya existe este concepto generando un respaldo al proyecto de ley de la prohibición del asbesto.

¿Cómo se accede a crear una causa ciudadana que sea escuchada por el Ministerio del Interior?

El ciudadano tiene que tener una idea sobre cuál será su causa, identificar si es de competencia del Estado, si es de la Justicia, de una alcaldía, una gobernación, del Congreso, de un ministerio… No importa que no sea competencia exclusiva del Gobierno, debe ingresar a la página del Ministerio del Interior www.mininterior.gov.co, ahí encuentra el botón de Causas Ciudadanas, inscribe la causa, nos reporta que va a hacer esto y así, desde el Ministerio, la podemos monitorear, dar algunas instrucciones ¡y arrancar!

Pedir ayuda en redes sociales, inscribirla en una plataforma como Change.org, en Facebook o en Twitter. Recomendamos que generen gran cantidad de apoyos rápidamente y apenas alcancen la cifra requerida, los contactamos y desde ahí, todo es atención personalizada de mi parte.