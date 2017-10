Varios heridos en la entrada del Museo de Historia Natural de Londres

En Londres varias personas resultaron heridas durante la mañana de este sábado, tras ser atropelladas por un vehículo que saltó a la acera, en las proximidades del Museo de Historia Natural.

Hasta el momento, la Policía de la capital británica indica que el hecho no se está tratando como un acto terrorista.

Según las primeras versiones, en el lugar de los hechos fue detenido un hombre, aunque no hay más detalles.

Por su parte, la periodista Katie Hopkins compartió un video en sus redes sociales, donde se a la policía reteniendo a un hombre en el lugar de los hechos.

London is not worth the risk. #NaturalHistoryMuseum @pgreenfielduk pic.twitter.com/XVWdOiZnOd

— Katie Hopkins (@KTHopkins) October 7, 2017