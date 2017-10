Exconcejal acusado de acabar con la vida de un menor por robarse unas naranjas

La familia de Jesús David Cueto Paz y todo el municipio de El Piñón, Magdalena, no salen de la consternación tras conocerse el fallecimiento del pequeño de 13 años, luego de que el miércoles recibiera un balazo en la cabeza cuando recogía unas naranjas del predio del exconcejal de esa población, Carlos Alberto Ortega García.

El papá del pequeño y otros parientes se encuentran en las dependencias de Medicina Legal, en Barranquilla, realizando los trámites de la entrega del cuerpo.

“Mi hijo y sus amiguitos no entraron al predio como se dijo inicialmente. Ellos se estaban bañando en una laguna y por una paredilla sobresale un árbol de naranja. El error fue haberse subido a la paredilla para coger frutas. El que disparó fue el señor Carlos Ortega, quien fue concejal de El Piñón. Esperemos que no haya impunidad en este caso”, dijo Néstor Cueto, padre del pequeño al portal Zona Cero.

Otro de los parientes, Isabel Marina Arreloza, abuela de crianza del menor, pidió justicia.

“Que la muerte de mi niño no quede en la impunidad como ha pasado con otros niños. Que se haga justicia porque esto es un acto de barbarie que ese hombre cometió con nosotros con la familia del niño. No hay derecho que por una simple naranja le haya quitado la vida y no puede decir que se metió un ladrón y no saber quién era porque era de día y se veía que eran niños los que estaban en el árbol”, reveló la mujer.

Jesús David falleció la tarde anterior en la Clínica General del Norte, en Barranquilla, luego de haber sido remitido el mismo día de los hechos desde el hospital de Pivijay, a donde fue llevado en primera instancia.

El pequeño disfrutaba con unos amigos de un baño en una laguna del corregimiento de Sabanas y juntos decidieron coger unas naranjas de un árbol que hay en predios del exconcejal, a quien señala la familia de haberle disparado en la cabeza al menor de edad.

Ortega García, según las autoridades del Magdalena, se entregó ante la Fiscalía de Pivijay, población cercana a El Piñón.