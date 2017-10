Análisis: más allá de las encuestas presidenciales

Cada semana, a lo largo de todo el año, se han venido conociendo las encuestas sobre lo que piensan los colombianos de los precandidatos a la Presidencia en 2018. ¿Quién mejora en su imagen? ¿Quién desmejora en su imagen? ¿Por quién votaría si las elecciones se realizaran mañana? Son algunos de los interrogantes que estos estudios revelan.

En un ambiente en donde no se cree en las encuestas, porque han sido las grandes perdedoras en los procesos electorales, analizamos lo que dicen en conjunto, a pesar de sus variables resultados.

Aunque suene contradictorio, estos movimientos en detalle tienen una razón de fondo y servirán de guía para la campaña de cada candidato a largo plazo.

Pero, al unir las encuestas y analizarlas permiten al ciudadano ver un panorama mucho más amplio sobre lo que realmente está pasando en la contienda electoral.

El Burson Index cuenta todas las sorpresas sobre cómo va el movimiento electoral y quiénes están mejor o peor de cara al próximo año.

Se tuvieron en cuenta las diferentes mediciones realizadas por cinco encuestadoras, desde de enero hasta el septiembre, arrojando como resultado índices de crecimiento o decrecimiento en tres aspectos: intención de voto, imagen favorable y desfavorable de 14 candidatos mediáticos.

Le mostramos la situación electoral, en detalle, sobre los ocho candidatos que lideran las mediciones y que llaman la atención por el resultado que arrojan a lo largo del 2017. Análisis, datos, contexto y algunas reacciones a continuación.

Sergio Fajardo: sube intención de voto, pero baja su imagen

Empezó su campaña electoral con una muy buena imagen que encuesta tras encuesta ha ido en caída pese a la alianza que anunciaron él, Claudia López y Jorge Robledo para unir fuerzas. Sin embargo, la intención de voto en los últimos ocho meses aumentó levemente. ¿Será que Fajardo no será el presidente de esa coalición?

Germán Vargas L.: con maquinaria, sin opinión

Aunque el exvicepresidente anunció que se lanzaría por firmas, él sigue siendo Cambio Radical, el partido con peor imagen en el país. Esto le ha representado una baja en su imagen favorable y en la intención de voto. Pese a esto, se sabe que Vargas cuenta con el apoyo de la maquinaria y al final de la campaña electoral podría darle al país una gran sorpresa.

Gustavo Petro: ¿Se desinfló?

Las encuestas en donde el exalcalde de Bogotá resultaba beneficiado por la intención de voto, se han venido para abajo desde enero. El silencio sobre la situación de Venezuela y lo que representaba Maduro para la región, fracturó fuertemente su imagen favorable. Se redujo su mala imagen, pero la intención de voto ha bajado, dándole espacio a otros competidores.

Claudia López: mucho ruido, ¿pocas nueces?

La senadora de los ‘verdes’ se ha vuelto más mediática y los ataques de los opositores, le han costado el crecimiento de su imagen favorable, uno de sus logros más grandes; ha aumentado su imagen desfavorable y a pesar del anuncio de la coalición, la intención de voto ha disminuido. Aún tiene techo para ser reconocida y cambiar el juego.

Iván Duque: la exitosa sorpresa

El de bajo perfil del Centro Democrático terminó siendo el gran ganador de las encuestas. Aunque no es el favorito en ninguna de ellas, todos sus resultados son positivos: Su imagen favorable sube, la desfavorable baja y la intención de voto aumenta. Si la tendencia continúa de esa manera, al final podríamos tener a un Duque fortalecido. ¿Será que el Centro Democrático sí le pone atención?

Clara López: la caída de la imagen

La campaña de la exministra de Trabajo ha sido más bien silenciosa y eso le está cobrando factura. Mientras que la línea de imagen desfavorable se mantiene, la intención de voto e imagen favorable bajan considerablemente con el paso del tiempo, lo que debería significarle una alerta a la que un día fue la líder del Polo Democrático.

Humberto de la Calle: le falta decidirse

La indecisión sobre su aval, si el liberalismo o las firmas ciudadanas, le ha costado al exjefe negociador del proceso de paz, no aparecer con fuerza en el panorama electoral, pero la intención de voto sube. En noviembre, luego de la consulta de los liberales, su fuerza puede aumentar y los números podrían ser mucho mejores, si decide ser el candidato de una coalición que defienda la paz.

Alejandro Ordóñez: ¿Se estancó o nunca arrancó?

Su propuesta la preservación de la familia, la lucha por la defensa del no, en los acuerdos de paz, parece no haber hecho mella en sus estadísticas, pues baja su imagen desfavorable, pero es de los que tiene las peores imágenes en el país. Su intención de voto está estática y parece que su candidatura no va para ningún lado. ¿Martha Lucía Ramírez debería asustarlo?