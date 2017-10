Video: el emotivo reencuentro de madre e hija tras estar separadas a la fuerza por cinco años

La mujer, que le había permitido a su expareja pasar unas vacaciones con la niña durante un periodo de 20 días, terminó separada de ella por cinco largos años, que fueron un calvario para ella.

Luego de rogar ante medios de comunicación y autoridades, logró ser escuchada en España, específicamente en Cataluña, donde la menor se encontraba viviendo con su padre.

“Cinco años esperando este abrazo, dese que la dejé ir y nunca me la devolvieron (…) Me siento muy feliz, parece que estuviera en un sueño. No lo creo. Mi hoja está súper grande… la dejé ir de tres añitos, y este domingo cumple ocho”, dice emocionada la madre.

