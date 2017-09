La Soldado Otálvaro habló de su paso por el reality 'Soldados 1.0'

La Soldado Otálvaro habló con TvyNovelas sobre lo que fue su paso por el reality Soldados 1.0, del cual salió luego de ser la favorita de muchos dentro del programa, que estuvo al aire por RCN. Otálvaro logró llegar a la final del programa, aunque el ganador fue el soldado Liñán, quien se llevó un millonario cheque como premio.

"Me siento feliz con el resultado, por todo lo que pasó en ese mundo que fue 'Soldados', me siento muy agradecida con la vida y con la oportunidad que me dio de haber conocido ese mundo y de haber salido ahora a "la civil" y ver el cariño de la gente", dijo Catalina Otálvaro, para quien la posibilidad de estar en el programa fue una experiencia única.

También, dijo que había disfrutado la posibilidad de representar a las mujeres y "sé que muchas de las mujeres se sienten muy agradecidas y orgullosas de lo que pasó allá y se identificaron con esa niña guerrera que cada una tiene por dentro y sintieron que si esa personita que estuvo por allá haciendo muchas cosas, pudo, ellas también lo pueden hacer, y eso me da mucho orgullo".

A pesar de que Catalina Otálvaro no era precisamente uno de los nombres más famosos dentro del programa, al salir de él su fanaticada aumentó considerablemente y su trabajo como modelo se popularizó aun más.