Alcaldía de Medellín se pronunció por video de niños cantando música de despecho

El video de un grupo de niños cantando música de despecho en un jardín infantil ya ha generado polémica en redes sociales, donde muchos se preguntan qué tipo de educación están recibiendo los menores.

Se trata de cerca de 15 menores de 5 años que cantan “a grito herido” una canción del músico Jorge Alzate que se llama ‘Maldita traición’ y en la grabación se les oye decir:

“Maldita traición, que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor. No quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla. Que feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer, quisiera ‘frentiarlo’ y hacerle pagar por lo que me hizo”.

Por este hecho, funcionarios de la Alcaldía de Medellín se pronunciaron y prometieron investigar ya que el jardín infantil hace parte del programa Buen Comienzo.

“Sobre el video, ya realizamos la indagación respectiva. Por eso, una vez se conoce del caso, la Dirección Técnica lo asume directamente y lo revisa con la entidad aliada en territorio, operadora de este Jardín Infantil. Al respecto, informamos que se tomarán las medidas pertinentes con la entidad. Además, desarrollaremos una labor pedagógica y de protección específica con los niños y las niñas del jardín”, manifestó la Secretaría de Educación a Minuto 30.

Este es el video de un grupo de niños cantando música de despecho en un jardín infantil de Medellín: