Menor de 14 años intenta suicidarse saltando de un edificio

De acuerdo con Infobae, la menor subió a una plataforma, que solo medía 8 metros, en la última planta del edificio, en Guangzhou, China. Después de repetir varias veces 'No me ama', la joven se arrojó al vacío a pesar de los pedidos para que desistiera. Sin embargo, logró sobrevivir. Entre las personas que intentaron convencerla de que cambiara de idea, estaba una amiga cercana a la menor. Los bomberos, que llegaron poco tiempo después, no tenían forma de llegar a ella por lo inaccesible del lugar. Cualquier movimiento en falso podía precipitar la caída de la adolescente.La única solución que encontraron fue desplegar un enorme colchón de aire en la base del edificio, con la esperanza de que cayera sobre él. Tras una hora en la que intentaron hacer que la joven cediera a los pedidos de que no cometiera suicidio, la joven saltó. Afortunadamente, cayó sobre el colchón, aunque rebotó y luego se golpeó contra el suelo. Fue trasladada a un hospital cercano con la pelvis rota y varias lesiones en la espalda, pero fuera de peligro.