Increíble testimonio de mexicana que quedó bajo los escombros y sobrevivió

El testimonio de esta mexicana que sobrevivió bajo los escombros ha impactado en el mundo.

Se trata de Paulina Gómez, una mujer que quedó bajo los escombros de una de las edificaciones destruidas por el terremoto del pasado 19 de septiembre, en Ciudad de México.

Ella relató a los medios de comunicación que estuvo 30 horas atrapada y pudo ubicarse en un diminuto hueco para sobrevivir.

“Se cayó el techo, se abrió el suelo y pues quedé en un hueco que afortunadamente me protegió del resto del derrumbe”, dijo Paulina.

Pero, además de eso, en ese tiempo comió hojas para apaciguar el hambre y la sed. “Masticaba unas hojitas de una maceta que detuvo el techo para que no se me viniera encima, al menos para eso sirvió y pues las masticaba, me hacían salivar un poco”, agregó.

Después de ser rescatada la llevaron a un hospital, donde los médicos resaltaron que, por fortuna, su estado de salud es estable. Ella, en agradecimiento a los rescatistas, les prometió comida para que continúen su labor.

El número de víctimas fatales del terremoto del pasado 19 de septiembre en el centro de México subió a 331, siendo la capital del país la que registra más fallecidos con 192, informó hoy el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente.

En una actualización del balance preliminar de muertos por el temblor de magnitud 7,1 en la escala Richter, Puente ha detallado que en Ciudad de México hay 192 fallecidos, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca.