Tiroteo en Estados Unidos: al menos seis personas heridas en una iglesia de Nashville

Al menos seis personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este domingo en una iglesia en Nashville en Estados Unidos. Esta cifra fue confirmada por la policía, aunque algunos reportes indican que los lesionados serían ocho.

La emergencia aconteció específicamente en la Burnette Chapel Church of Christ, ubicada en la localidad de Antioch.

Según consigna Fox News, una persona fue detenida por fuerzas de seguridad siendo sindicada como sospechoso de este hecho.

En tanto, las personas heridas fueron trasladadas al Centro Médico Vanderbilt.

Noticia en desarrollo

#breaking We are on the scene of a reported church shooting on Pin Hook Rd. in Antioch. Ambulances leaving the Church of Christ area @NC5 pic.twitter.com/H0khSuWCsG

— Alexandra Koehn (@NC5_AKoehn) September 24, 2017