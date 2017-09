Fernando Gaviria, el 'escarabajo' con opciones para el Mundial de Ciclismo

El el norte de Europa, Bergen es un puerto pequeño que en esta semana se ha convertido en el centro del ciclismo mundial. En la población y sus alrededores, más de 180 ciclistas competirán este domingo entre los fiordos de Noruega, para conseguir la camiseta arcoiris del campeón del Mundial de Ciclismo. Entre los favoritos, está un colombiano: Fernando Gaviria.

El corredor de Quick Step ha sido uno de los principales aspirantes para la prueba de más de 267 kilómetros, que tendrá bastantes dificultades pero un recorrido muy parejo y desgastante. Justamente, aún con los grandes nombres como Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Esteban Chaves en el camino, el principal nombre en la galera es Gaviria.

El corredor de Quick Step no tendrá una situación sencilla. Sus rivales serán corredores de la talla de Peter Sagan, que busca el tercer título consecutivo en el Mundial. También estarán entre los aspirantes el duro equipo de Bélgica con el oro de los Juegos Olímpicos 2016, Greg Van Avermaet, y Phillipe Gilbert.

Por otro lado estarán los noruegos, que buscarán impulsar a Edvald Boasson-Hagen y al embalador Alexander Kristoff para ganar la camiseta arcoiris en su Mundial de Ciclismo. También destacan como grandes equipos el italiano, que tiene a Diego Ulissi, Vincenzo Nibali y Matteo Trentin, y los franceses de Alaphillipe, Barguil y Calmejane.

Todos por el objetivo arcoiris

El técnico del equipo colombiano deberá controlar la gran cantidad de factores externos que se puede presentar en un circuito tan complejo. Aunque la previsión climática para el Mundial de Ciclismo es de tiempo seco, las calles estrechas del circuito mundialista dificultan el paso del pelotón, y hay curvas cerradas que pueden complicar por accidentes.

La prueba saldrá en una isla cercana y recorrerá 40 kilómetros hasta el centro de Bergen. Desde allí, dará 11 vueltas a un circuito de 18 kilómetros que tiene un túnel, tramos en la población histórica, y un solo ascenso de 1,5 kilómetros al 6,4% con dos repechos previos, pero a más de 10 kilómetros de distancia de la meta.

Para el técnico de los 'escarabajos', Carlos Mario Jaramillo, la dificultad del circuito no está en el ascenso. "El circuito y los kilómetros en sí no es lo difícil, lo que lo hace complicado son los detalles como la calles estrechas y curvas bastante cerradas. En este tipo de terrenos la ubicación debe ser excepcional, y por eso la experiencia en esta prueba es importante", dijo al diario As.

Las armas de Gaviria

Además de Fernando Gaviria, los más grandes nombres colombianos del World Tour estarán en carrera. Nairo Quintana y Rigoberto Urán serán de la partida, pero también estarán Sergio Luis y Sebastián Henao (Sky), Jarlinson Pantano (Trek Segafredo), Jonathan Restrepo (Katusha), y dos lanzadores nacionales para el 'Misil': Nelson Soto (Coldeportes-Claro) y Sebastián Molano (Manzana Postobón).

Brilla la ausencia de Álvaro Hodeg, quien ganó una etapa en el Tour del Avenir y ya fue contratado por Quick Step para servir de lanzador de Gaviria. El corredor cordobés liderará la prueba Sub-23 este viernes, que se recorrerá en el mismo circuito con 191 kilómetros.

Jaramillo está preparado para la posibilidad del embalaje, pero sabe que también podrá intentar con una fuga buscar una victoria para Urán, medallista olímpico en un recorrido similar en Londres 2012. "Si es una fuga, está Pantano, los dos Henao o Rigoberto", remató el estratega.

La cifra

267,3 kilómetros

Es la distancia de la prueba élite del Mundial de Ciclismo 2017, este domingo en Bergen.