Crean un exotraje que da a trabajadores fuerza súperhumana

Diseñadores en Japón crearon un traje especializado para reducir la carga sobre los trabajadores en sus espaldas, que se exhibió en Osaka el jueves.

El Asistente de Energía Atoun Modelo A, como se conoce rápidamente, utiliza dos motores AC de alto par, alimentados por baterías y un sofisticado sistema de engranajes para permitir a los usuarios exceder con mucho sus propias fuerzas.

Los inventores de la demanda, Atoun Inc., dicen que su propósito original era reducir el estrés físico sufrido por los trabajadores, mejorando así las condiciones y permitiendo cambios más largos.

Kenji Takemura, un trabajador en Tatsumi Shokai Co. Ltd, llevaba el traje durante un cambio en los muelles. "Cuando no tenía un traje de auxilio, solía tener dolores de espalda durante el trabajo, pero gracias a este traje de ayuda, se ha vuelto más fácil en la parte baja de la espalda. Usando esto, me duele mucho menos en la cintura durante mi trabajo ", dijo Takemura.

Video: Ruptly.