Congresistas exigen aprobación de las Circunscripciones para la paz

La insistencia de algunos senadores y representantes para que se apruebe antes de finalizar octubre la creación de las 16 Circunscripciones Especiales para la Paz tiene una razón de peso.

Además de ser una de las garantías que ofrece el acuerdo de paz pactado con las Farc para que los territorios víctimas del conflicto y organizaciones sociales tengan participación en política, también se le debe dar prioridad porque el tiempo empieza a jugar en contra.

De acuerdo con la representante Ángela María Robledo, "las Circunscripciones Especiales para la Paz son fundamentales para el ejercicio de la paz en los territorios. Necesitamos que el Congreso le cumpla a los territorios con las 16 circunscripciones en las próximas elecciones. Este proyecto no puede demorarse, ni enredarse más".

Otro que se pronunció fue el senador Iván Cepeda, quien señaló que "las Circunscripciones contribuyen a profundizar la democracia y la participación de las comunidades más excluidas. El Congreso debe honrar ese compromiso con la paz”.

Y es que, de demorarse más de un mes en ser aprobado el proyecto no podrían inscribirse aquellas personas que quisieran ocupar esas curules en 2018, debido a que el 11 de noviembre es la fecha de inicio de inscripción de listas para las elecciones parlamentarias de marzo próximo.

En qué va el proceso

El 2 de mayo fue radicado por el Gobierno el proyecto de Acto Legislativo de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) que da cumplimiento al punto 2.3.6, del acuerdo de paz. Desde entonces, el proyecto pasó por debates en la Comisión Primera y en la Plenaria del Senado, donde se aprobó el pasado 25 de julio. Sin embargo, al llegar a la Cámara se estancó.

Para algunas organizaciones sociales es importante que continúe el debate y que se haga público dicho proyecto para que los colombianos entiendan de qué se trata.

“En la opinión pública no están claros los propósitos y la manera en que van a operar estas circunscripciones, incluso han circulado versiones adversas que no se basan en el contenido del proyecto. Por ejemplo, que serán curules que ocuparán exintegrantes de las Farc o que en dichas zonas no se harán votaciones regulares para Cámara o Senado, entre otras mentiras”, indicó un comunicado que firmaron cientos de organizaciones indígenas, comunitarias y defensoras de Derechos Humanos.

Estas circunscripciones serán las que le permitan a los territorios, que nunca han tenido representación en el Congreso, participar activamente en la política del país. Se trata de 170 municipios agrupados en 16 zonas.

Pero, a pesar de su importancia, llama la atención que solo hasta esta semana en la Cámara se hayan elegido los ponentes del proyecto.