Estos fueron los concejales que le dijeron sí al nuevo cupo de endeudamiento y sus razones

Los que votaron a favor del cupo de endeudamiento y sus razones:

Roger Carillo- partido Conservador

“El Plan de Desarrollo está desfinanciado y con la caída de la venta de la ETB y la nueva valorización, de la cual fui ponente negativo, muchas obras quedaron desfinanciadas. Con respecto al TransMilenio por la carrera Séptima he planteado varias preocupaciones y es que hasta el momento en el que no tengamos bien los estudios no podemos saber cuál es el costo real y el impacto ambiental. Se aprobó porque no solo en el cupo de endeudamiento se plantea la obra de la troncal de TransMilenio, sino la calle 63, otro corredor en la Caracas, algunas ciclorrutas, algunas obras como parques, entre otras adicionales que tienen que ver con el sector educación. Este es un cupo global y no garantiza que se haga esa obra. Si vemos un Plan de Desarrollo desfinanciado lo correcto es buscar nuevas fuentes de financiación y es a través del cupo de endeudamiento.

Por eso planteo una alternativa para que se tenga en esa franja un sistema de transporte masivo que sea lo menos contaminante posible como el tranvía. Por supuesto, otorgar un nuevo cupo de endeudamiento no garantiza que la obra se haga, ni que a esta Administración le alcance el plazo, porque hay que gestionar una serie de inmuebles que deben ser intervenidos y no veo que a esta Administración le alcance el tiempo"

Daniel Palacios- Centro Democrático

"Lo primero que hay que decir es que la capacidad de cupo de endeudamiento lo certifica la Administración, eso tiene unos requisitos legales que se demuestran. Eso se certifica con la Secretaría de Hacienda y el Ministerio de Hacienda, y en ese sentido estamos aprobando un cupo de endeudamiento que no pone en riesgo a la ciudad y que no genera nuevos impuestos. Los cupos de endeudamiento son globales. Eso quiere decir que si bien la administración habla de unas obras, no está amarrada para hacerlas y ellos pueden usar el cupo en lo que quieran. De hecho, el Centro Democrático le dijo a la Administración que el TransMilenio por la séptima no es la prioridad y que se debía pensar en el TransMilenio por la 68 y la Boyacá. Nosotros no tenemos que aprobar un cupo de endeudamiento con estudios, la Administración sí debe tener los estudios para licitar la obra y eso quiere decir que en el momento en el que decida hacer el TM por la séptima necesita los estudios y demás para desarrollarlo, pero no para endeudarse. Porque una cosa es endeudarse y otra construir. Los mismos detractores que hoy salen y se rasgan la vestiduras, son los mismos detractores de los partidos que hicieron parte de las administraciones pasadas que dejaron a la ciudad paralizada y no ejecutaron los cupos de endeudamiento. En este caso es mejor un cupo de endeudamiento que vaya de acuerdo a las capacidades financieras del Distrito y no el de crear nuevos impuestos. Lo que viene ahora es un control político muy riguroso y el cupo de endeudamiento es una capacidad de crédito bajo los ingresos corrientes que tiene hoy. Uno no da un cupo de endeudamiento pensando a dos años, sino la capacidad de endeudamiento que tiene hoy el Distrito".

Jorge Torres- Alianza Verde

“Di ponencia positiva por dos razones: este proyecto ayuda a mejorar los recursos que se destinan a la educación en la ciudad y porque ayuda a mejorar la movilidad. Para mejorar la educación en la ciudad estamos garantizando recursos para que se puedan construir los 30 colegios nuevos que están planteados en el Plan de Desarrollo. Adicionalmente dejamos recursos para la construcción de 11 jardines infantiles y comprometimos recursos para el proyecto de renovación urbana que sería la primera etapa del Sena y una serie de adecuaciones en la unidad de reclutamiento que va a permitir, desde el impulso de la economía naranja, la formación de una cantidad de jóvenes. Vamos a construir unos centros culturales para que los jóvenes aprovechen su tiempo libre por medio del arte y el deporte. Hay una apuesta por la educación importante. Lo segundo es una apuesta por la movilidad que en esta caso es la troncal de la séptima. En los últimos días se ha dicho que no tenemos estudios y uno de los grandes problemas de Bogotá es que tiene demasiados estudios, y este es uno de los casos porque los estudios de TransMilenio por la Séptima tienen antecedentes desde el 2010″.

Patricia Mosquera- Partido de La U

Por medio de un comunicado, la concejal del partido de La U se pronunció a este medio y aseguró que: “La deuda pública tiene gran relevancia, pues se constituye en uno de los mecanismos para el financiamiento de proyectos estratégicos y de los planes de desarrollo territoriales, cuando los ingresos no son suficientes para atender los gastos de inversión social propuestos. Las dificultades y demoras administrativas que se vienen presentando en la gestión de activos no pueden convertirse en un límite desde el Gobierno Distrital para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el actual Plan de Desarrollo. De esta forma, los temas importantes a financiar vía cupo son:

Secretaría de Integración Social:

Nueva infraestructura y mejorar la existente con estándares de calidad para la prestación de los siguientes servicios sociales:

Jardines infantiles por $85.574 millones – Meta de construir 10 jardines infantiles Centros Crecer por $14.426 millones con el fin de construir un nuevo Centro Crecer y se hará la adecuación de otros 12 Centros para la atención de menores de 18 con discapacidad. Financiación para la adecuación de un Centro de Protección Integral Renacer

Instituto Distrital de Recreación y Deporte:

Cubrir las necesidades operacionales y de infraestructura del Sistema Distrital de Parques y del Sistema de equipamientos Deportivos. Construcción de centros deportivos, recreativos y culturales de los parques El Tunal, El Indio, San Cristóbal Y Fontanar Del Rio.

Secretaría de Educación del Distrito:

A través de la modalidad de cofinanciación con la Nación, el Fondo de Infraestructura Educativa, proyectaba la entrega de recursos para 34 infraestructuras consistentes en 22 colegios nuevos en lote nuevo y 12 restituciones. Sin embargo, la Nación solo cofinanciará 12 de las infraestructuras inicialmente pactadas de las cuales 5 consistirán en colegios nuevos en lote nuevo y 7 serán restituciones de colegios existentes. Necesidad de contar con nuevos recursos que permitan suplir este déficit de recursos provenientes de la Nación para la financiación de nueva infraestructura educativa en la ciudad".

Yefer Vega- Cambio Radical

“Mi decisión sobre el nuevo cupo de endeudamiento obedece exclusivamente al rezago que tiene el Distrito Capital en materia de infraestructura. No solamente de infraestructura vial, sino en infraestructura social como el tema de hospitales y el tema de jardines infantiles. De hecho, en el Plan de Desarrollo dejé plasmado un compromiso para que esta Administración hiciera un jardín infantil en Corabastos para esas mujeres que salen a trabajar a las 11:00 p.m. y regresan hasta el otro día en la tarde. Además, si los bogotanos recuerdan en la dupla Peñalosa-Mockus mostraron lo exitoso que es pensar en megaproyectos para la ciudad y eso se da siempre y cuando hayan recursos. El desarrollo más importante se da cuando Peñalosa materializa el cupo de endeudamiento que pidió Mockus, entonces creo que es fundamental que la ciudad tenga apartados esos recursos para esas obras de infraestructura vial y social.

El segundo elemento es que estas decisiones no son para las próximas elecciones, sino para las futuras generaciones. No podemos seguir en ese rezago de infraestructura en donde todavía estamos en la ciudad de los años noventa, lo que es absurdo. En ese orden de ideas marco mi postura, , pero considero que esto beneficiará a la ciudad para el desarrollo de estas obras y, adicionalmente, pues tenemos que dejar una ciudad proyectada. La actual Administración ha venido desarrollando obras que ni siquiera las Administraciones anteriores fueron capaces de sacar adelante. Creo que la Administración está tratando de desenredar todos esos nudos que dejaron otras Administraciones incompetentes y bastante erróneas para la ciudad".

Germán García- partido Libera l

"El cupo de endeudamiento es una facultad crédito a la Administración para que se endeude o para que logre algunas metas que están previstas en el Plan de Desarrollo. Cuando deja sin piso jurídico el tema de la venta de las acciones de la ETB pues se pierde una fuente de financiación que ya no está y, por lo tanto, el Distrito necesita de algunos recursos para completar algunas metas que están en el Plan de Desarrollo como es el de algunas troncales de TransMilenio, en este caso la carrera séptima, así como recursos para las Secretarias de Seguridad y demás. Pero creo que el tema aquí no es el de ponerle tanta tiza si está bien o esta mal, sino que estas son razones jurídicas y técnicas que se han tomado para que el Distrito cuente con los recursos necesarios para sacar de un sinnúmero de problemas que tiene la ciudad.

No creo que la gente piense que se haya dado un cheque en blanco, creo que es una fracción de personas que está representada por el ex alcalde Gustavo Petro que está mandando ese mensaje equivocado, lo que pasa es que obviamente no podemos tener los estudios porque eso hace parte de lo que se va a contratar para saber cómo va a ser el proyecto. Cuando haces estudios de prefactibilidad, pues no salen de un sombrero, sino que tienen costos y a través de una licitación pública. Lo cierto acá es que necesitamos fuentes de financiación para hacer en esta Administración lo que las otras no hicieron. Cabe recordar que desde el Gobierno de Luis Eduardo Garzón no se hizo ni una sola troncal de TransMilenio y no se empezó con nada del metro. Por eso lo que estamos autorizando desde el Concejo es la facilidad de recursos que debe tener la Administración para sacar del subdesarrollo a Bogotá".

De los que no obtuvimos respuesta:

Ángela Garzón- Centro Democrático

PUBLIMETRO intentó contactarse con la concejal, pero no obtuvo respuesta.

Hosman Martínez- Alianza Verde

PUBLIMETRO intentó contactarse con el concejal, pero no obtuvo respuesta.

David Ballén- Partido de La U

PUBLIMETRO intentó contactarse con el concejal, pero no obtuvo respuesta.

Julio César Acosta- Cambio Radical

PUBLIMETRO intentó contactarse con el concejal, pero no obtuvo respuesta.

Los que votaron negativamente

Celio Nieves- Polo Democrático

"Votamos negativamente porque nosotros verificamos que el cupo de endeudamiento aprobado en mayo del año anterior por el Concejo de Bogotá solo ha sido ejecutado en un 6% y esto significa que un Gobierno que no ha desarrollado bien la tarea no puede solicitar reiteradamente nuevos cupos de endeudamiento. Además, los estudios técnicos que se deben presentar para justificar el cupo tampoco fueron presentados, además de unos recursos que no van destinados a una política social, sino a la construcción de la troncal de TransMilenio por la Séptima y creemos que hay otras prioridades en cuanto a infraestructura vial"

Gloria Stella Díaz- Mira

"En la ponencia negativa demostramos que tanto el Concejo de Bogotá, como la Administración, tenemos la obligación de cumplir con el Plan de Desarrollo. Del cupo aprobado el año pasado de $5,1 billones, solo ha ejecutado un poco más del 6% y eso es vergonzoso porque si no se ha ejecutado una parte considerable de este para qué piden más deudas. Y si es así, se tendría que modificar el Plan de Desarrollo. Al haber aprobado el Concejo este cupo de endeudamiento, además de estar incurriendo en una ilegalidad, se estaría abriendo la puerta para desconocer todo lo que se aprobó en el plan y cada vez que vean desfinanciación, la Administración vendría a conseguir más dinero por medio de ese mecanismo".

Xinia Navarro- Polo Democrático

"Para mí es absolutamente innecesario endeudarse con obras que no tienen estudios técnicos. El Plan de Desarrollo que se le aprobó al alcalde por el Concejo determinó un cupo de endeudamiento máximo y hubo un cupo de endeudamiento anterior que se le aprobó por el cabildo al alcalde por el monto que se señaló en el plan de desarrollo. Pero pasó un año y no hay ejecución de ese cupo de endeudamiento y las entidades no lograron determinar esa ejecución, pero no contentas con el que no han ejecutado vienen y piden otro. Eso demuestra que la administración tiene una falta de planeación muy grave, pero uno no llora después de un año, cuando ya pidió permiso para endeudarse, volver a pedir endeudarse y solicitar el cupo por un cupo superior. Todas son obras de construcción, no hay ninguna de interés social. Solo TM por la Séptima, para el metro y hay un tema de colegios y jardines que no tienen sustentos técnicos, y el Concejo de Bogotá aprobó sin tener esos estudios. Es decir, se le dio un cheque en blanco al alcalde para que se endeuda en 6 billones de pesos sin saber si es viable técnicamente esa inversión de recursos".