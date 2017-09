Mujer da a luz en medio del huracán Irma

El huracán Irma ha traído consigo un sinnúmero de situaciones que no dejan de sorprender y dejar a muchos con la boca abierta.

En esta ocasión, una mujer embarazada de los Cayos de Florida, decidió atravesar el estado para huir del poderoso huracán pero lo que nunca se imaginó es que daría a luz en el interior del automóvil.

A pesar de que se comunicaron al sistema de emergencias, las autoridades no pudieron llegar hasta dónde estaba y tuvieron que auxiliarla por teléfono.

Lo más curioso de la situación es que a pesar de que para muchos sería un peligroso momento que no les gustaría recordar, la joven madre le puso como segundo nombre a su hija, Storm (Tormenta).

Luego de dar a luz, los bomberos llegaron hasta el lugar y llevaron a la madre y su retoño a un hospital para que fueran atendidas.

Welcome to the world baby Nayiri Storm! Glad our officers were able to assist the family safely from hospital to hotel. #PerfectName pic.twitter.com/Cun2wKmwQ2

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) September 9, 2017