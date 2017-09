Las frases más impactantes del papa en su viaje a Colombia

Primeras palabras del Santo Padre en tierras Colombianas: . “¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias por la alegría que tienen. Muchas gracias por el esfuerzo que han hecho. Muchas gracias por el camino que se han dignado a realizar y eso se llama heroísmo. . Hasta los más chicos pueden ser héroes y los más pobres. Vivieron engañados, se equivocan, se levantan, y son héroes y van adelante ¡Sigan adelante! ¡Sigan adelante así! ¡No se dejen vencer! ¡No se dejen engañar! No pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe. Sigan así. . Y ahora les voy a dar la bendición a todos. Vamos a rezarle a la Virgen, la madre, para que nos bendiga. . . . #Papafrancisco #ElPapaEnColombia #ColombiaCatolica #Colombia #Colombianos #Bogota #Aciprensa #Ewtn #EwtnEnEspañol #ElNacionalWed #ElNacional

