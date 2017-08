Comienza el juicio por el caso Yuliana Samboní contra los hermanos Uribe Noguera

Este jueves y viernes los hermanos Uribe Noguera enfrentarán las audiencias preparatorias para lo que será el juicio que se adelantará en su contra por la acusación que les hizo la Fiscalía tras presuntamente haberle ayudado a su hermano Rafael “a eludir a las autoridades y a entorpecer los actos de investigación” por el secuestro de Yuliana Samboní.

La Fiscalía los acusó de los delitos de encubrimiento por favorecimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Además, el ente asegura que los hermanos Francisco y Catalina, pudieron haber borrado los registros de llamadas y las conversaciones de WhatsApp que tuvieron con el violador y asesino de la niña.

El pasado mes de marzo los hermanos Uribe Noguera aseguraron ser inocentes de “Somos inocentes y lo vamos a probar en juicio”, dijo Francisco, luego que el ente judicial que llevo a cabo el proceso de imputación de cargos les anunciaralos cargos. Su abogado dijo que lo único que pueden señalar a los Uribe Noguera es de ‘encubrimiento por favorecimiento’, pero no de una complicidad en el crimen de la menor, además aseguró que las peticiones de la defensa se irán presentando conforme avance la diligencia judicial.

Por ahora Catalina y Francisco no tienen medida de aseguramiento pues los delitos que se les imputaron no acarrean más de cuatro años, pero sí tienen la medida restricitva que no les permite salir del país.