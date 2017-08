5 cosas que necesita saber acerca de la última temporada de Game of Thrones

Si bien los seguidores de Game of Thrones están acostumbrados a su trama impredecible, en esta séptima temporada se tuvieron que adaptar a un nuevo ritmo. La historia avanza más rápido que nunca y cada capítulo es una montaña rusa de emociones. Para muchos, esto se explica por la anticipación del gran final, para lo cual cada cosa y personaje tiene que haber quedado en su lugar.

La fecha: si bien se estipulaba que la nueva temporada de ‘GoT’ se estrenara en 2018, a causa de los retrasos en las grabaciones lo más probable es que la serie regrese a los televisores de sus fanáticos en 2019, situación que ha puesto mucha presión sobre su director George R.R. Martin. Según el actor Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), la producción retomará el rodaje en octubre de este año, lo que significaría que para mediados de 2018 o máximo para comienzos de 2019 ya habría fecha de estreno de la última temporada.

Las razones de la demora: La pregunta que más se repite entre los seguidores de la serie es: ¿por qué tanta demora para la nueva temporada? Y la respuesta está en los complicados efectos especiales de la historia. Ahora que el invierno llegó, los productores necesitan grabar en locaciones donde haya mucho hielo, para lo cual continuarán rodando en Islandia pero aun así requerirán dos calendarios: uno para grabar en locación y otro para agregar los efectos especiales.

Los episodios: La nueva y última temporada tendrá seis episodios. No obstante, ya que los productores están al tanto de que en la historia todavía falta mucho por aclarar antes de su final, se rumora que los nuevos capítulos podrían ser mucho más largos, con mínimo 80 minutos o hasta dos horas de duración en cada uno. A pesar de todo, los creadores de la exitosa serie no parecen estar nerviosos al respecto, pues confían en que los fanáticos de ‘GoT’ verán todos los capítulos sin quejarse por su duración.

Los ‘spinoffs’: Si bien esta temporada será la última de Game of Thrones, para dicha de sus seguidores lo más seguro es que haya más de una secuela, que en realidad serán precuelas de la historia. No obstante, estas historias derivadas se demorarán al menos un año más en salir a la luz y no serán escritas por David Benioff y D.B. Weiss.

El guión ya está escrito: El presidente de programación de HBO, Casey Bloy, le dijo a la prensa que los capítulos ya están libreteados. Aun así, no se compartirá ninguna información sobre los personajes, la trama o ninguna otra pista de lo que pasará en el esperado final de la popular serie. Aun así la actriz Lena Headey, quien interpreta a Cersei Lannister, hizo un ‘guiño’ durante una rueda de prensa en la que mencionó que “creía” que su personaje no llegaría a la octava temporada hasta que leyó el guión… lo que llevó a pensar a muchos de sus fans que tal vez sí la verán en el final de ‘GoT’.