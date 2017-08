Video: Daniel Samper respondió a Álvaro Uribe y no se calló nada

El periodista Daniel Samper habló después que Álvaro Uribe se retractara de su injuria sobre violación de niños. El columnista fue claro y afirmó que no dejará de hacer su humor característico.

“No pretendo que el senador aplauda la sátira que, con tanta facilidad, inspira”, fue una de sus frases en el video.

Acá, su respuesta:

Sobre la rectificación de Uribe. pic.twitter.com/UpiXD9S2yD — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) August 5, 2017

¡Uribe se retractó! Y lo hizo en un evento en Barranquilla

Álvaro Uribe se retractó de las acusaciones contra Daniel Samper y lo hizo en un acto público en Barranquilla y a través de sus redes sociales.

Barranquilla: una vez concluya la intervención de nuestros candidatos daré respuesta a la providencia de tutela que me condena — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 5, 2017

Como parte de la retractación, Uribe dijo:

“A pesar de mi desacuerdo y por el respeto que debo a la administración de justicia acato el fallo del Tribunal de Bogotá. En consecuencia, como me exige la justicia, corrijo que no es violador de niños. Nunca quise acusarlo de violación física o sexual de niños. En cuanto a la pornografía infantil, mi juicio de valor es rechazado por el Tribunal en providencia que prevalece sobre mi opinión, providencia que acato, por ende, tengo que aceptar que jurídicamente, según criterio de autoridad, no se ha configurado pornografía infantil”.

Esta es la respuesta completa: