"Todos los días acaricio el pajarito", la declaración de Santos que se tomó en doble sentido

El presidente Juan Manuel Santos estuvo hablando de la paz en la Costa Caribe. Allí dio a conocer sus avances y cómo se ha construido desde que todo se concretó. Sin embargo, sus declaraciones, llenas de buenas intenciones, fueron tomadas en doble sentido por los interlocutores y el público para el que hablaba.

Cuando el presidente hablaba de la paz, dio la siguiente declaración: “Lo tengo yo en el sitio que me visto todos los días. Todos los días acaricio el pajarito y me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado en todo este proceso…”.

En ese momento, el público aplaudió y rió al mismo tiempo, lo que llevó a que Santos aclarara el tema: “…a construir esa paz”.

Al final, todo quedó como una anécdota con humor que no llevó a mayores.

Acá, el video del momento: