'Stony Hill', lo nuevo de Damian Marley

El mismo día de su cumpleaños número 39, alias ‘Jr. Gong’ dio a conocer Stony Hill, una pieza de 18 canciones que podría ser uno de sus grandes hitos musicales según medios como Rolling Stone: “es un recordatorio de que el reggae sigue siendo una potencia musical, especialmente cuando está en manos de un maestro.”

Esta quinta adición a su discografía incluye piezas que recuerdan el estilo roots de su padre, como Everybody Wants To Be Somebody, así como otras que son más fieles a su estilo dancehall, como Time Travel.

Otras pistas dejan ver una influencia mucho más cercana al R&B, como Upholstery, canción que celebrarán los fanáticos que siguen a Damian Marley por sus canciones más bailables.

“es un recordatorio de que el reggae sigue siendo una potencia musical, especialmente cuando está en manos de un maestro.”

También hay guitarras dentro del multifacético Stony Hill, como en So a Child May Follow, dedicada a los jóvenes que comienzan a enfrentarse al mundo adulto.

Como siempre, en este trabajo del más joven de la dinastía Marley no podían faltar las letras cargadas de crítica política. Tal es el caso de Slave Mill, que canta en contra de los abusos policiales y de un sistema en el que las personas viven por el dinero y lo gastan en “efímeros” fines de semana.

Las últimas colaboraciones que produjo el heredero del trono del reggae incluyeron trabajos con el rapero Nas (Bam) y con Skrillex (Make It Bun Dem). No obstante, su último CD solista fue Rare Joints, en 2008. Aun así, Damian Marley ha sabido mantenerse a pesar de su larga ausencia con éxitos que se convirtieron en clásicos, tales como Welcome To Jamrock, que suenan sin falta desde hace 12 años desde su estreno en 2005.