Modelo fue detenida en Cali y se desnudó en la estación, borracha

Katherine Martínez fue detenida en la madrugada, luego de que sostuviera con un grupo de amigos tras una fiesta, aseguró la joven modelo a BLU Radio, luego de denunciar un acoso por parte de las autoridades. (El link del video donde Mujer se desnuda en estación de Policía de Cali lo encuentra más abajo)

“Se presenta una discusión entre amigos, llegó la Policía, ellos me identifican y me dicen que fui grosera, pero no fue así. Me llevan a la estación y allá me graban e incitan con los detenidos que había para que me desnudara y les hiciera un show”.