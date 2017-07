5 tráilers y estrenos que nos dejó el Comic-Con 2017

El Comic-Con 2017 es el evento multitudinario más esperado del año para los amantes del cómic y las historias de superhéroes, pero también es una carta importante dentro de la estrategia de mercadeo de la industria. Es el escenario donde los grandes nombres como Marvel, Netflix, Warner Bros y DC Comics miden pulsos presentando los adelantos de sus nuevas producciones, aprovechando también el interés de la prensa con la presencia de grandes estrellas de Hollywood como Ben Affleck, Chris Hemsworth, Steven Spielberg, Gal Gadot y Charlize Theron.

Thor: Ragnarok

En la nueva entrega de ‘Thor’ vemos al ‘Dios del Trueno’ junto a ‘Hulk’, quien reaparece en esta cinta, en la que ambos se unirán con ‘Loki’ para luchar contra la diosa de la muerte ‘Hela’ para que no logre cumplir el Ragnarok (apocalipsis) en Asgard. La presencia de Odín en esta entrega continúa siendo un enigma. El tráiler promete una cinta muy divertida gracias a los diálogos y a un ‘Hulk’ menos primitivo que habla de manera más fluida.

