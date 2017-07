Cobran cien mil pesos por una carrera de taxi a turista en Cartagena

Un abuso en el cobro de una carrera de taxi fue denunciado este lunes en Cartagena por un turista que fue estafado al pagar el servicio.

Un joven identificado Fernando Luiz Nobre Cavalcante, quien llegó al país proveniente de Brasil, informó al diario El Universal que un taxista le cobró la exorbitante suma de cien mil pesos por llevarlo del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez al barrio Manga. “Eran aproximadamente las 11:45 de la noche. Yo siempre tomo Uber, pero no me funcionaba el internet, entonces salí y habían muchas personas esperando transporte, algunas autobús y otras taxi. Un tipo, en un carro blanco y súper amable me abordó, y como estaba ahí pensé que era autorizado, que era otra modalidad de taxis”, contó la víctima del cobro al diario cartagenero.

El joven, que visita al ciudad para un encuentro de comunicaciones, relató que el taxista le dio vueltas por la ciudad por el lapso de una hora con el fin de confundirlo.”Hubo un momento en el que me asusté porque tomó un camino extraño y pensé que me iba a robar o secuestrar. Cuando llegamos a la dirección me dijo que eran 100 mil pesos”, explicó el turista.

El joven pidió a las autoridades controlar la prestación del servicio de transporte ilegal en la terminal aérea