Adiós a Terra: el icono en internet cerrará sus portales en siete países

Desde hace 18 años, Terra se convirtió en una fuente de información en internet, siendo un pionero en el periodismo digital. Ahora, luego de aducir problemas financieros, Terra Networks anunció el cierre de sus páginas locales en siete países, incluyendo Colombia.

Además de nuestro país, Argentina, Chile, Estados Unidos, España, Perú y México son los lugares en los que los portales de Terra no continuarán funcionando a partir del 30 de junio. Solamente Terra Brasil continuará online.

La razón por la que la compañía decidió no seguir alimentando estos portales es porque no los considera autosostenibles. Según su argumentos, en estos 18 años esto portales no lograron pegar fuerte en el mercado digital, como sí lo hizo el vertical brasileño.

Por otro lado, Terra Networks redireccionará sus esfuerzos a alimentar otros portales de la compañía, que han contado con mayor éxito, sobre todo en España.

““Con esto, la empresa reforzará su enfoque en el desarrollo de su oferta de productos y servicios digitales móviles como Gol Movistar, Berlitz y Soy Luna Sticker Game, entre otros, y que se distribuye a través de una red de más de 50 operadoras móviles. Los negocios de Portal, Servicios Digitales y Móviles no sufrirán cambios en Brasil”, aseguró una fuente mencionada por el portal 7/24 de México.

Por el momento, las páginas de Terra siguen operando normalmente, pero con fecha de vencimiento.