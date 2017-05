“El proceso de paz no se ha venido cumpliendo como debería ser”: Gobernador de Antioquia

“Sigo insistiendo que el proceso de paz no se ha venido cumpliendo como debería ser. Es posible que haya aplazamiento para algunas actividades, pero a mí no me parece sano para el país, que las Farc estando armadas estén haciendo fiestas”, informó Luis Pérez, gobernador de Antioquia.

El mandatario departamental dijo que tiene en su poder fotos y videos que prueban que dentro de los campamentos los guerrilleros siguen cargando fusiles.

“No es bueno que si ellos están teniendo armas y las estén utilizando, estén haciendo fiestas con la comunidad y con las autoridades como alcaldes o concejales. Eso me parece ilegal desde cualquier punto de vista”, agregó el gobernador.

Respecto a la llegada del día 180, que será la próxima semana, el mandatario dijo que al postconflicto hay que ponerle más orden y más disciplina.

“Estamos a pocos días de llegar al día 180 y no se ha erradicado ni una sola mata de coca, como se había prometido. Aquí tenemos 7800 familias esperando que lleguen los programas de erradicación de la coca y no han llegado. Ellos siguen produciendo coca tranquilamente, porque seguramente otros siguen comprando la pasta de coca tranquilamente. Tenemos el país en una interinidad que no es conveniente”, indicó el mandatario.

Anunció que la próxima semana hará la presentación oficial de las vicealcaldías de seguridad y de los cuerpos de paz que serán enviados a los municipios. “Lo que está en manos de Antioquia está avanzando bien, el Gobierno tiene que darse cuenta que el acuerdo de paz es nacional, pero el postconflicto es regional, si el Gobierno no lo entiende, el postconflicto va a ser un fracaso”, puntualizó el gobernador.