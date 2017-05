El bioparque Wakatá trabaja día a día en la conservación de cientos de especies animales

A las afueras de Bogotá, en el parque Jaime Duque, ubicado en el municipio de Toncancipá, está ubicado el bioparque Wakatá, un lugar de 700,000 metros cuadrados donde hay amplias zonas que sirven de hábitat para 450 animales de 100 especies diferentes.

La función principal de este bioparque es la conservación, lo que significa que apoyan la biodiversidad junto a la investigación que esto conlleva. Sin embargo, han recibido animales rescatados y posteriormente los han recuperado. Leonardo Arias Bernal, director del bioparque, afirma que: “hemos recibido algunos animales de centros de rehabilitación que no son aptos para liberar porque vivieron mucho tiempo con humanos, porque han sido mutilados, porque tienen problemas físicos”.

Esto ha causado que muchos animales pierdan las condiciones necesarias para sobrevivir en su hábitat natural. Del mismo modo, otras especies están en peligro de extinción. Es el caso del Cóndor de los Andes, un ejemplar que no se reproduce con facilidad, pues se espera que ponga un huevo cada dos años. A esto se le suma que el Cóndor es vulnerable a la persecución y caza por parte de los seres humanos, la razón principal es que consideran a este animal una amenaza para el ganado. El bioparque es Guardian de la Conservación del Cóndor de los Andes y asociado con otras organizaciones, está buscando financiamiento para hacer un censo de estas especies ya que en Colombia no se sabe con claridad cuantos hay.

Además del bioparque, el Jaime Duque está trabajando en el ecoparque Sabana, un lugar considerado como el pulmón de la Sabana Centro, que tiene dos humedales y donde han llegado 42 especies de aves naturalmente y otros animales como los patos canadienses, coatíes, zarigüeyas, comadrejas, entre otros que están en el programa de conservación. Leonardo Arias asegura que se tienen que respetar estos espacios para que las especies sigan llegando y para que logren reproducirse sin ningún inconveniente.

