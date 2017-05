¿Qué es de la vida de Ányelo Palacios?

Luego de que se destapara la investigación de “La comunidad del anillo”, poco se supo de Ányelo Palacios y de su trabajo luego de ser retirado de la Policía, ahora trabaja en una cigarrería en el occidente de Bogotá.

Después de haber denunciado la ‘comunidad del anillo’ la red de prostitución masculina, que prestaba policías para que se prostituyeran con congresistas y altos políticos, el excapitán de la policía, se dedica a hacer domicilios, a surtir, a hacer pedidos y cobrar. Trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, según cuenta El Tiempo.

Cuando lo reconocen, le preguntan por su caso y cómo van las cosas, y él asegura que no prefiere hablar del tema. “Mi mamita es quien más está sufriendo por lo que estoy afrontando”, asegura.

Sobre por qué trabaja allí: “A mí nadie me quiere dar empleo porque represento un riesgo para la seguridad de los que están a mi lado. Me han llegado a decir que no quieren arriesgarse a que tiren un explosivo a sus negocios o empresas por mi culpa”, dijo a EL TIEMPO.

Asegura que su vida está en peligro, parece que la policía no lo cuida, según él. Le quitaron el esquema de seguridad, y ya no cuenta con guardaespaldas.

“Toda Colombia sabe, y más ahora, que le van a imputar cargos al general Palomino, eso se sabe desde el lunes, más se pone en riesgo mi seguridad. Pero nota uno con gran preocupación que cuando ocurren estos hechos la Policía toma acciones en contra mía para dejarme en riesgo”.

