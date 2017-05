“Queremos darle un buen ejemplo a las nuevas generaciones del vallenato”: Peter Manjarrés y Juancho De La Espriella

El dúo vallenato presentó en promoción en Barranquilla su más reciente producción discográfica titulada: “Lo que tú querías: un vallenato” que será lanzada en el mes de junio. Peter también habló de su unión junto al acordeonero Juancho De La Espriella que es una de las más esperadas por los fanáticos del género. El cantautor contó a PUBLIMETRO detalles de cómo fue la grabación del video del sencillo del álbum ‘Cien años contigo’ que filmó junto a su esposa María Alexandra Becerra.

¿Cómo puede describir su más reciente disco ‘Lo que tú querías: un vallenato’?

Es un CD para todo público y de todas las edades y también le imprimimos toda la experiencia que tenemos en estos quince años que estuvimos separados y con el reencuentro que la gente quería. Venimos con un álbum muy bonito, muy sentimental, muy vallenato y cuando hablo del género, no es clásico sino de música inédita, pero con ese toque poético narrativo, de historia que se estaba perdiendo en la música vallenata.

¿Qué compositores hacen parte de disco?

Con Juancho nos fascina ese vallenato de los noventa y le grabamos a esos compositores como Luis Egurrola, Iván Ovalle, Yeyo Núñez, Hernando Marín, Omar Geles y también buscando un equilibrio con los compositores nuevos. Venimos con un álbum dedicado a la poesía y al folclor vallenato.

¿Cómo escogió la canción ‘Cien años contigo’ para que fuera el primer sencillo del álbum?

La canción ‘Cien años contigo’ es de Sergio, mi antiguo acordeonero y esa canción yo la tenía hace dos años. Cuando me separo de Sergio Luis y me uno con Juancho y a Juancho le impactó la canción y me dijo: “compadre esta canción hay que grabarla porque esto es un éxito” y fue una de las primeras canciones que grabamos y cuando hicimos la canción le gustó a Juancho y le gustó a todo el equipo de trabajo y a nuestra disquera Sony Music.

¿Pensó que ‘Cien años contigo’ iba a tener tanto éxito?

Cien años es una canción que nos ha traído muy buenos resultados después del ‘Goza goza’ que hicimos para el fin de año. Quisimos imprimirle la poesía a la música vallenata, que nos estaba pidiendo nuestra fanaticada: “que el vallenato de antes tenía más poesía que el de ahora”, nos escribían y nos llamó mucho la atención esa crítica constructiva.

¿Por qué escogieron a Barranquilla para comenzar la promoción del disco?

Barranquilla es la ciudad principal del desarrollo de la carrera de cualquier artista vallenato. Barranquilla era el sueño que nosotros teníamos hace quince años cuando comenzamos y uno decía: pegamos en Barranquilla y estamos listos y hoy en día sigue siendo la columna vertebral del desarrollo de nuestra carrera.

¿Qué nos puede decir de su unión junto a Juancho De La Espriella?

Ambos tenemos nuestras carreras hechas y estamos unidos en pro del folclor vallenato. Queremos darle buen ejemplo a la nueva generación del vallenato que no se desvíen para otros géneros sino que sigamos haciendo vallenato moderno, pero finalmente vallenato.

¿Cómo fue la experiencia de filmar el video de la canción ‘Cien años contigo’ junto a su esposa Tata Becerra?

Eso fue idea de Juancho y de mí mánager que dijo: “compadre haga el video con su esposa y refleja lo que está viviendo” y así se hizo. Se hizo un video muy hermoso. Las locaciones fueron por Bogotá, Sopó, la laguna de Guatavita, en un club náutico. Mucho frío, pero valió la pena el esfuerzo y se hizo un video muy bonito y a la gente le ha gustado mucho.