Nueva oportunidad para Nairo en la montaña del Giro

Cuando se pensaba que Tom Dumoulin (Sunweb) podía perder tiempo en la general y los favoritos se le podían acercar por el final con escalada, el holandés mostró temple y aparte de ganar la etapa 14 también amplió su diferencia. Los ataques de Nairo Quintana (Movistar Team) no dieron resultados pero la esperanza de obtener su segundo título sigue y en esta Etapa 15 del Giro de Italia 2017 se espera que la montaña vuelva a dar oportunidad al ‘escarabajo.

El recorrido de este decimoquinto día será plano en su gran parte, sin embargo un par de premios de segunda y tercera categoría pueden cambiar el panorama de cara a la última semana del Giro Centenario.

En vivo, Online: Etapa 15 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana y Fernando Gaviria

Domingo 21 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:00 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:00 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

Así será el recorrido del día 15

Los 199 kilómetros planeados partirán en Valdengo y tendrán leves ondulaciones hasta llegar al primer ascenso que es de segunda categoría hasta Miragolo San Salvatore, a 931 metros sobre el nivel del mar, después llegará un descenso para emprender el segundo ascenso para llegar a Selvino en un premio de tercera categoría, a 948 metros sobre el nivel del mar, y el final será en una bajada prolongada que permitirá una llegada a meta muy veloz y, a menos de que alguna fuga o ataque prospere, se daría otro de esos desenlaces apasionantes.

Los ataques en los ascenso pueden ser de los especialistas y favoritos, Nairo es el llamado a hacerlo aunque Dumoulin se mostró tan fuer el sábado que muchos presumen que dará pelea y se exigirá al máximo antes del descanso que se viene el lunes 22 de mayo.

Así está la clasificación general antes de la etapa 15 del Giro de Italia 2017:

Aparte del segundo lugar de ‘Nairomán’, están los otros 4 colombianos quienes mantienen su rendimiento respecto de los días anteriores y mantienen su distancia en tiempo comparando con el actual dueño de la ‘maglia rosa’; Winner Anacona (Movistar Team) es 34 a 31 minutos y 31 segundos, Sebastián Henao (Team Sky) es 55 a 53 minutos y 05 segundos, Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) es 123 a una hora, 49 minutos y 28 segundos y Daniel Martínez (Wilier Triestina) es 174 con una diferencia de 2 horas, 26 minutos y 43 segundos.

>>Más actualidad del deporte colombiano en PUBLISPORT<<