Expresidente Álvaro Uribe pidió perdón a madres de Soacha

El exmandatario Álvaro Uribe Vélez pidió perdón a las madres de las víctimas de falsos positivos en Soacha. Todo sucedió por un trino del año 2015 en donde el ahora senador, aseguró que las madres de Soacha le habían dicho que sus hijos, que fueron asesinados y hechos pasar por falsos positivos, estaban en malos pasos.

“Me retracto de lo que escribí el 25 de junio de 2015 (…) aceptó retractarme del mensaje y de las palabras que lo antecedieron (…) aceptó que este Twitter ofende a las madres de Soacha y afecta la memoria de sus hijos asesinados (…) lo que escribí no me consta en nada”.

El expresidente leyó los nombres de los hijos asesinados: Fair Leonardo Porras Bernal, Jaime Steven Valencia Sanabria, Omar Leonardo Triana Carmona Óscar Alexander Morales Tejada, entre ellos había un joven discapacitado y un menor de edad: “pido perdón a las madres de Soacha y aceptó retractarme. Mis mensajes sobre el tema no han tenido la intención de promover impunidad”.

El político colombiano tuvo que conciliar con las mujeres que han librado una dura lucha por limpiar el nombre de sus hijos y luego del desafortunado mensaje de Uribe, las madres demandaron al que en ese entonces era presidente por injuria y calumnia por este mensaje:

“En reunión con las madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no es excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia”.