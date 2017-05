La mejor electrónica del mundo llega a Bogotá con el Baum Festival

El próximo sábado 20 de mayo, Bogotá disfrutará de la tercera edición de uno de los eventos de música electrónica más importantes que se viven recientemente en el país. De la mano de Heineken, los capitalinos gozarán con una gran escena musical.

El Baum Festival estará acompañado de la campaña #LiveYourMusic, que invita a los asistentes a disfrutar de los “beats más cadentes y salvajes de la escena electrónica underground”.

La primera versión del festival contó con la asistencia de 8000 amantes de la movida electrónica que vivieron la fiesta con lives y DJ sets. Para este año no se piensan quedar atrás, con la invitación de más de 25 artistas nacionales e internacionales “dispuestos a liderar una nueva noche de baile, desenfreno y sobretodo, sonidos del más alto nivel”.

Este año Baum Festival tendrá un Line Up que los aventurará a una noche de emociones y beats cambiantes. Desde el techno más puro de Juan Atkins –conocido por muchos como el pionero del género, hasta el exquisito Deephouse de Klangkarrusel autores de un himno de nuestra generación “Sonnentanz”-, pasando por los alemanes, la leyenda DJ Hell y el titán Chris Liebing. No podían dejar de lado al multifacético Green Velvet productor de House/Techno y los representantes de una nueva generación contundentes y calidosos: Agents of Time y Ø Phase. Finalmente Además la cuota local se alzará con promesas de una revolución en la producción de sonidos en Colombia.

Para conseguir sus entradas los aficionados podrán asegurar sus entradas a través de www.baumfestival.com por un valor desde $95.000.