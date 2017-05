¿Cómo se financiará Transmilenio por la Carrera Séptima?

Inicialmente, la Alcaldía había anunciado que iba a incluir dentro del proyecto de valorización la obra de Transmilenio por la Carrera Séptima.

Sin embargo, según Caracol Radio, la Alcaldía retiraría la propuesta de la financiación de la Troncal de la Séptima del proyecto de valorización. Así, se excluirán los 700.000 millones para esta obra.

Aunque el Distrito tiene un cupo de endeudamiento de $1.2 billones que fue aprobado por el Concejo de Bogotá el año pasado y que está consignado en el Acuerdo 646 de 2016, la obra de la Troncal de Transmilenio por la Séptima costaría $1.9 billones.

En un principio, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) tenía planeado construir 25 obras. Sin embargo, al sacar el proyecto de Transmilenio, se construirían más obras. Sin embargo, estas construcciones costarán menos de los 1.9 billones que habían anunciados anteriormente.

Publimetro habló con encargados del IDU y la Alcaldía pero hasta el momento no han realizado un comunicado oficial dirigido a todos los medios de comunicación.



La valorización, un tema amargo para los concejales

Hoy será presentado el proyecto de cobro de valorización en el Concejo de Bogotá. Sin embargo, este es un tema que genera más oposición que consenso en esta entidad. Hay muchos concejales que no lo conocen y esperan poder leer el proyecto con mayor profundidad para tener una opinión más clara.

Tres bancadas tienen claro que votarán en contra de este proyecto, el Polo Democrático Alternativo, MIRA y el Centro Democrático.

El 8 de mayo, la bancada del Centro Democrático presentó una carta en la que afirmó que “consideramos que los bogotanos no se han recuperado de la dura reforma tributaria de Santos, que la economía nacional está mostrando señales de desaceleración, y que la reciente promulgación del Decreto 217 del 2017 por el que se actualizan las tarifas de parqueaderos, golpeará el bolsillo de los bogotanos, creemos que no es conveniente en este momento económico del país y la ciudad, presentar un proyecto que implique mayores cargas sobre las ya disminuidas economías de los hogares capitalinos”.

La concejal Ángela Garzón del Centro Democrático manifestó que “el cupo de endeudamiento que nosotros aprobamos fue de 5.2 billones de pesos. Una de las obras que está financiada con este presupuesto es el Transmilenio por la Séptima con la Calle 72. Además, varias obras están cobijadas por esta plata”.

“Estamos esperando que la Alcaldía nos diga cómo van esas obras que se aprobaron por cupo de endeudamiento el año pasado”, aseguró Garzón.

Por otro lado, la concejal del MIRA, Gloria Stella Díaz señala que “retirar la obra de Transmilenio del nuevo cobro por valorización, no mejora el proyecto planteado por el Alcalde y tampoco va a beneficiar a los ciudadanos”.

Igualmente, Díaz afirmó que “no apoyamos esta iniciativa hasta que se haga una actualización del estatuto de valorización porque hay puntos que no se corresponden con la realidad, por ejemplo, cobrar obras que están a distancia de las viviendas de los ciudadanos que no recibirán ningún beneficio por estos proyectos”.

Por su parte, la bancada del Polo Democrático no apoya ni el proyecto de valorización ni la obra del Transmilenio por la Carrera Séptima.

El concejal Manuel Sarmiento del Polo Democrático afirma que “Enrique Peñalosa está obsesionado con el proyecto de Transmilenio por la Carrrera Séptima. Yo no creo que se deba hacer porque está demostrado que Transmilenio genera un deterioro urbano en corredores muy estrechos como ésta. Así, van a dañar esta avenida tan importante construyendo un Transmilenio allí”.

Igualmente, Sarmiento cree que no es necesario el Transmilenio por la Carrera Séptima, “si se construye el metro, se resolvería la demanda que requiere el corredor nororiental de la ciudad”.

Frente al tema de la financiación, Sarmiento considera que “el Alcalde podría recurrir a los recursos de la venta de la ETB para la construcción de la Troncal de la Séptima debido a su obsesión con esta obra. En caso de que llegara a hacer esto, sería inaudito”.

Por otro lado, la concejal del Partido Conservador, Gloria Díaz Martínez aseguró que “no sabía que iban a quitar el proyecto de Transmilenio por la Séptima del nuevo cobro de valorización. Aún no se nos ha notificado formalmente”.

“Debido a la corrupción, muchos proyectos que estaban planteados no se hicieron y muchos bogotanos sienten que no se van a hacer. Considero que hay obras que son prioritarias como los parques y las ciclorrutas que no se han ampliado desde hace mucho tiempo”, según Díaz.

“Vamos a esperar el proyecto por cobro de valorización planteado por el Alcalde para revisar los pagos. Ojalá todas las obras que se hagan puedan contar con los estudios necesarios. Los ciudadanos no pueden seguir aportando recursos y que no se vean los resultados”, aseguró Díaz.

Frente a este panorama, el proyecto de valorización difícilmente será aprobado por el Concejo de Bogotá. Pero, hay que esperar a que las bancadas indecisas conozcan el proyecto para tomar una posición.

Posición de algunas de las bancadas

• Polo Democrático: Se opone a la valorización.

• Partido Verde: Va revisar el proyecto de valorzación.

• MIRA: Se opone a la valorización.

• Partido Conservador: Va revisar el proyecto de valorzación.

• Centro Democrático: Se opone a la valorización.