Fotos: Este es el restaurante que cobró que $850 mil a turistas franceses en Cartagena

Los franceses Dominique Torá y su esposo René Torá quienes visitan el país para disfrutar de unas vacaciones se llevaron una imagen negativa cuando fueron estafados por los excesivos precios que les cobraron por un consumo de un pescado y unas bebidas en la ciudad de Cartagen.

Los turistas denunciaron que luego de consumir dos pescados, tres cervezas y una botella de agua, quienes los atendieron llegaron sorpresivamente con una picada de mariscos, y tras ingerir los alimentos al caer la tarde y pedir la cuenta esta daba 850 mil pesos.

Los franceses se negaron a pagar y solo cancelaron cien mil pesos por la exorbitante cuenta. Sin embargo al salir del lugar, unos jóvenes los siguieron en motos y luego de las 6 p.m. los atracaron quitándoles celulares, gafas de sol y documentos. Por esta razón la Alcaldía de Cartagena decidió sellar por 10 el restaurante “El Rey Arturo”, donde sucedieron los hechos.

El dueño del restaurante, quien testificó que no se encontraba en el momento en que ocurrieron los hechos señaló, que el grupo de jóvenes les llevó a los franceses una picada mixta de mariscos. “Llegué a la carpa y encontré la discusión. Traté de mediar porque el nombre de mi restaurante estaba de por medio. Ellos me dijeron que cuánto me debían por lo que les había ofrecido y dije que 60 mil pesos. Él sacó dos billetes de 50 mil y me canceló lo que me debía”, comentó Carlos Arturo Jiménez. Sin embargo el propietario tendrá que asistir a una citación en la alcaldía local, el martes 16 de mayo, donde deberá presenta la documentación en regla y requerida para que continúe funcionando el restaurante.