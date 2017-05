Unos pasajeros fueron bajados de un taxi que no se involucró en la marcha

En un video se evidencia que unos taxistas que participaban en la manifestación detuvieron a un conductor del mismo gremio que estaba trabajando y que no apoyaba la marcha, como informó Caracol Radio.

El taxista iba con unos pasajeros y este hecho no le importó a los manifestantes quienes le reclamaban “que se baje, que se baje” y empezaron a chiflarlos.

Allí estaba la Policía, que no pudo detener el incidente. Los manifestantes le reclamaban “el pasajero no tiene la culpa, no le cobre la carrera”.

La Policía puede sancionar a estos taxistas siempre y cuando pueda individualizar a los taxistas y tener evidencias para judicializarlos.

Hasta el momento se han contabilizado 1400 personas a pie y 9 carros de Uber han sido inmovilizados, como reportó la Secretaría de Movilidad.