Juez ordena prisión para la directora del ICBF

Según un fallo de una juez, Cristina Plazas, directora del ICBF tendría que pasar 10 días en la cárcel el Buen Pastor por el desacato a una tutela que le ordenaba nombrar a una funcionaria que según Plazas está inhabilitada.

Plazas respondió en su cuenta de Twitter que resistirá y que no no se dejará amedrentar. “No me dejaré amedrentar. Seguiremos en la lucha. Nadie dijo que iba a ser fácil”.

La funcionaria tendría que pagar 190 salarios mínimos legales vigentes.

De acuerdo con el fallo, a Plazas se le condena por desacato, tras no nombrar como una directora regional a Jackeline Hernández, que según Plazas, está inhabilitada porque había sido contratista del ICBF. “¿Un juez puede ordenarle a un funcionario que cometa una ilegalidad?”, se pregunta Plazas en la misma red social.

