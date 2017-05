Gracias a estas nuevas medidas, aumentaría el número de taxis en Bogotá

El Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, planteó un proyecto de decreto para realizar dos cambios en la política de taxis. El primero es que el pico y placa se va a reducir a un dígito, y el segundo es aumentar el tiempo en el que se aplica esta medida y quedaría de 5:00 AM hasta las 12:00 AM.

El sábado quedarían dos dígitos y el horario sería de 5:00 AM a 12:00 AM.

Actualmente, el pico y placa para taxistas es de dos dígitos y va de 5:30 AM hasta las 9:00 PM.

“Hay una estadística preocupante. Cuatro de cada diez llamadas o solicitudes por medio de aplicaciones no son respondidas porque los taxis no llegan. Lo segundo es que uno de los motivos por los que los usuarios están insatisfechos es por el tiempo de espera y la cobertura, es decir, los taxis no están en todas partes y a veces no llegan oportunamente”, afirmó Bocarejo.

Bocarejo afirmó que actualmente hay 40 mil taxis circulando con el pico y placa de dos dígitos. “Al quitarse un dígito quedaríamos con 45 mil vehículos de lunes a viernes.

Así, para mejorar esta cobertura, se espera que tengan más vehículos. Otro tema que se tocó en la rueda de prensa fue la ilegalidad. “Nos hemos reunido con gremios de taxistas y con los empresarios quienes le han planteado al Alcalde Enrique Peñalosa es reducir las restricciones y el pico y placa.”

Hace unos días se planteó un proyecto de decreto que propone establecer una aplicación obligatoria para todos los taxis de Bogotá

Este proyecto tiene que ser discutido con los diferentes actores en el gremio.