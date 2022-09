Así está Ivanna, la ganadora de ‘La Voz Kids’, en la actualidad

Expandir Reproducción automática 1 de 20

Ivanna García, la pequeña vencedora de la primera temporada de La Voz Kids, sigue siendo recordada por el impresionante talento que demostró en el concurso de Caracol Televisión:

«Ese programa para mi significa muchas cosas: sueños, metas, magia, épocas felices… ¡Es algo muy lindo! Me acuerdo de todo, de las personas que estuvieron ahí, de todo lo que hacía, cuando me estaban grabando, aprendiéndome las canciones, de los amigos… ¡Son muchos sentimientos!», aseguró la pequeña a PUBLIMETRO, hace algunos meses.

«A mi me fascina ver videos en internet sobre cosas que suceden con la música… Lo hago para estar conectada. Un día vi que estaban haciendo La Voz, pero siempre era internacional, como en Estados Unidos o México. Cuando llegó a Colombia, y como yo siempre miraba y veía que era tan chévere, yo quise participar y mandamos un video. Tuve la oportunidad y fuimos a una entrevista, en donde estaban los profesores de canto… Después de 15 días me llamaron y me dijeron que sí iba a La Voz Kids. Me encantó todo, estábamos en un hotel, nos trataron súper bien, teníamos médico, profesores de canto, recreacionistas… ¡Fue muy lindo!», agregó.

La santandereana, por supuesto creció y ya no luce como en el reality, aunque sí sigue conservado su llamativa cabellera. De acuerdo con sus redes sociales, ella continúa disfrutando de su pasión por la música, y le gusta viajar por el mundo en compañía de su familia:

En la galería de fotos podrán ver cómo luce Ivanna en la actualidad. Para leer la información desde un smartphone o tablet, seleccionen «ampliar galería» y luego «mostrar texto».

