Descubre lo mejor de la E3 2016

Playstation centro su estrategia en juegos de realidad virtual, un nuevo God of War y la aparición de Hideo Kojima. Take 2 promete que Mafia 3 es un lanzamiento casi de la talla de Grand Theft Auto V Warner interactive lanza el nuevo Injustice 2, Lego Worlds y los complementos de LEGO Dimensions con el apartado multijugador. Bandai Namco centra su apuesta en Dragon Ball Xenoverse 2 y Tekken 7. Square Enix se enfoca en Deus Ex Mankind Divided y Final Fantasy XV con su apartado VR exclusivo de Plystation VR. Formula 1 2016 de Deep Silver incrementa su nivel de realismo. Ubisoft cumple 30 años e incursiona al mundo del cine con Assassin´s Creed, lanza un nuevo Just Dance con su versión de realidad virtual en el Samsung VR y da continuidad a tres de sus principales licencias con Watchdogs 2, South Park, Ghost Recon Wildlands e incursiona con una nueva IP de deportes extremos en nieve llamado Steep. No obstante Eagle Flight y Star Trek son sus apuestas para el mercado de VR. Konami se centra en el realismo de Pro Evolution Soccer 2017. Electronic Arts cambia de motor gráfico con FIFA 17, apuesta con Titanfall 2 a la multiplataforma y regresa a la primera guerra mundial con Battlefield 1. Bethesda muestra uno de los mejores juegos del show con Dishonored 2 y revela Pray y Quake Champions. Nintendo apuesta todo con The Legend of Zelda: Breath of the Wild con uno de los booths mas bonitos del evento. Se revelan nuevos accesorios como los HyperX CloudX, el control elite edición Gears of War 4, el control temático de Titanfall 2 por parte de PDP y Microsoft presenta un servicio de personalización de controles.