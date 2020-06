Carlos Antonio Vélez en diez trinos explicó su opinión sobre José Pékerman y la Selección

El triunfo de la Selección Colombia ante Bolivia y Ecuador dejó una buena imagen por parte de los jugadores que empleó José Néstor Pékerman, realizando varios cambios del primer juego que se llevó a cabo en La Paz, Bolivia y del que se ganó contundentemente ante Ecuador.

Al respecto, uno de los periodistas deportivos más importantes del país y que más comentarios ha hecho respecto al trabajo realizado por el entrenador argentino pidiendo que “se trabaje y que se muestre lo que se hace por todo el dinero que se gana”, escribió a través de Twitter una serie de mensajes en los que expresa su opinión tras estos triunfos.

La serie de mensajes comenzó así: “Cuándo se juega bien se nota y mucho. Lo de ayer es distinto a lo realizado en los últimos 2 años. Se juntaron un plan de juego y jugadores”. Sin embargo, dejó claro que “por fin se le dio el lugar a Murillo, Díaz, Torres y Pérez que exigía el momento. Se dejaron de lado los agradecimientos y los amiguísimos… A esa coherencia, por fin usada, se agregó el ya conocido momento de los jugadores. Ellos bien y la sele gana pero esta vez con un plan”.

Asimismo, el director de Planeta Fútbol de Antena 2, comentó que “no se puede pretender que el elogio brote ante lo malo. Este sale solo cuando la tarea está bien hecha y es sencillo ver cuándo es así. Si se hubiesen hecho bien las cosas antes y se trabajara de manera correcta los que hoy destacan habrían llegado hace más de un año”.

En esta serie de mensajes, Vélez, quien no se guarda nada en cada una de sus intervenciones, estableció: “De hecho Murillo, Díaz, Torres, Pérez y demás no son nuevos.. Hace rato juegan y ganan! No los habían visto? O no los querían llevar… Cuánto hace que se pedía a gritos a Torres, a un marcador seguro (Díaz) y a un equilibrio como Pérez con marca-llegada. Que se mirara aquí”.

Por cuenta de la buena actuación de estos jugadores, el periodista aseguró que “nos hubiéramos ahorrado muchas críticas y derrotas si este plan se da unos 15 meses atrás. Pero ya está! Espero que no sea flor de un día”. Finalmente, dejó claro que el 29 de marzo fue un “día histórico para el fútbol Colombiano con el regreso a la olimpíada.Obliga a trabajar más!!Qué el árbol no tape al bosque!!!”

