Alabama Shakes enamoró con su rock-soul en Estéreo Picnic

Con un “hola, estamos muy contentos”, comenzó la presentación de los Alabamas Shakes en el escenario Tigo Music del festival Estéreo Picnic.

El show que estuvo cargado de rock, soul y country, comenzó con Future People.

A pesar de la lluvia los fanáticos no dejaron de cantar canciones como Hold On, You Ain’t Alone y Don’t Wanna Fight, canción con la cual triunfaron en la pasada entrega de los Premios Grammy.

Acompañados de piano y un coro, Alabama demostró por qué son una de las bandas más importantes en su género. Por supuesto, Brittany Howard hizo temblar el escenario con su impresionante voz.

Su objetivo en la presentación más que promocionar su último disco Sound and color, fue hacer un recorrido por las canciones con las cuales se dieron a conocer y las que son consideradas clásicos para sus seguidores.

