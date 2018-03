María Luisa Calle dice que no hubo apoyo, Coldeportes dice que no lo solicitó

En la mañana del viernes la pedalista colombiana habló y aclaró una vez más que no se dopó, que simplemente se cansó de pelear sola porque, según ella no recibió apoyo del Comité Olímpico Colombiano ni de Coldeportes.

Las palabras de María Luisa

En las palabras de la antioqueña se puede notar que está muy afectada y que su decisión fue producto de la impotencia ante esta difícil situación: “El motivo de esta rueda de prensa es aclarar a los medios de comunicación y al mundo en general las verdaderas causas por las cuales no ejercí las acciones legales a las cuales tengo derecho para demostrarle al mundo que no me dopé”, afirmó María Luis y además complementó con una aclaración muy importante: “Yo, María Luis, firmé un documento de la Unión Ciclista Internacional aceptando la sanción impuesta por ellos y la no apelación ante ningún ente de la UCI, pero nunca firmé y nunca aceptaré que me dope, ni que he usado sustancia alguna para mejorar mi rendimiento”.

Para los medios de comunicación aclaró que no aceptó su culpabilidad en el uso de sustancias prohibidas en la actividad deportiva, que la falta de dinero para afrontar esta lucha y la falta de apoyo, que ella acusa, de las entidades del deporte colombiano y el gobierno colombiano, fueron los verdaderos motivos para firmar aquel documento de la UCI.

Lo que más polémica causó y deja en el aire muchas dudas fue el tema que citó sobre el apoyo que le dieron después de los Juegos Olímpicos de 2004, cuando fue acusada de la misma falta, y que según ella solo recibió apoyo porque la medalla que había obtenido fue en unos Juegos Olímpicos y no en unos Juegos Panamericanos. Así lo expresó Calle: “Hace diez años también se cometió una injusticia conmigo pero hoy me doy cuenta que ese apoyo que recibí para defenderme no era a mí sino la defensa de una medalla olímpica. Hoy es la defensa de la dignidad de la persona y nunca encontré apoyo ni acompañamiento de Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano”.

Por último y como explicación científica María Luisa dijo que: “Dentro de las pruebas médicas, la primera es un cáncer que fue un tumor llamado teratoma que sufrí hace tres años el cual pudo causar un descontrol hormonal, segundo, la hormona del apetito llamada grelina y el ayuno tenido el día y noche previo al control antidoping pudo ser el causante. Todas estas pruebas están validadas con estudios científicos y referencias medicas”.

Andrés Botero, director de Coldeportes y directo señalado por María Luisa Calle en sus declaraciones también habló en las últimas horas y dejó claro que nunca se le solicitó ayuda o colaboración por la ciclista: “Nunca se nos pidió ningún tipo de ayuda y entiendo que al presidente del Comité Olímpico (Baltazar Medina), con quien hablamos del tema, tampoco se le solicitó ayuda. Ni de tiquetes, ni de recursos para hacerse las muestras”.

Botero también dejó claro que este tipo de procesos no son obligación de la entidad que él preside: “Cuando un deportistas sale con un positivo, los gastos los asume el mismo deportistas. Eso se hace aquí y se hace internacionalmente”, además aclaró que no solo fue por la medalla de los Juegos Olímpicos 2014 que se apoyó a la ciclista y que le extraña esta actitud de la paisa: “Si hay un deportista por el que se ha luchado y peleado es María Luisa (Calle)… Me extrañan sus declaraciones y me da tristeza que termine su carrera deportiva de esta forma “.

Ahora habrá que esperar si hay más debates sobre el tema, si se hace un pronunciamiento oficial de las autoridades del deporte colombiano o por lo menos se aclaran las acusaciones de Calle y las respuestas de Botero.

