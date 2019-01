Consejos prácticos para cuidar su dispositivo electrónico

Estamos en una era digital. Todos quieren tener un dispositivo electrónico y estar conectados a Internet. De hecho, según estudios de consumo de 2018, la mayor inversión de un colombiano se centró en la adquisición de un Smartphone, seguido de un computador portátil y una tableta.

Sin embargo, lo que no se tiene en cuenta es que no muchos le suman a esta millonaria inversión la capacidad de protegerlos y cuidarlos. Por esta razón en iShop se busca no solo la venta de los equipos, sino que se hace énfasis a sus clientes en la importancia de complementarlos con accesorios de primera que alarguen el uso de los dispositivos.

Por ejemplo, si usted acaba de comprar un iPad no quiere que se le raye o se golpee. Es allí cuando una funda y un protector de pantalla pueden hacer la diferencia en una caída. Además, tenga en cuenta que la funda también le permitirá poner la tableta (El iPad) como un soporte para ver series y películas. O, simplemente, pueden ayudar a que no se raye o se ensucie por el uso diario y el transporte en una maleta.

Lo mismo hace un lápiz apuntador. Uno bueno le permite convertir su tableta (iPad) en un elemento único y dinámico para tomar notas rápidamente e incluso hacer bocetos de dibujos. Además de hacer más eficientes estas labores, evita que los dedos toquen la pantalla.

Por supuesto, si usted tiene un computador también tiene que tener cuidado, tanto con el hardware (el material en el que está hecho) como con su información. Tenga en cuenta que para proteger el equipo de la entrada de polvo, suciedad y rayones existen cubiertas externas, así como protectores de teclado. La cubierta dura también le permite personalizar su equipo mientras que el protector de teclado evita que le caigan líquidos al interior del mismo.

Por otro lado, vale la pena destacar que la información también necesita un respaldo que no sea vulnerable a los daños o a los inevitables robos. Para esto, un disco duro externo es muy importante, pues le permite tener un respaldo de todas las fotos, documentos y archivos que usted no quiera perder.

Tenga en cuenta un detalle adicional: la seguridad de sus aplicaciones. Utilizar una aplicación pirata, sobre todo una tan común como la suite Office, es un grave riesgo para la seguridad de su equipo. Acciones como estas le dan vía libre a la entrada de virus, malware y otros programas no deseados no vale lo que se puede ahorrar comprando esta suite para su computador.

Finalmente, es importante que todos estos accesorios sean originales, cuenten con respaldo y garantía de la marca, por eso es mejor comprar en tiendas especializadas como iShop. Recuerde, lo barato sale caro.

Si quiere conocer más accesorios para cuidar sus dispositivos, no dude en hacer clic aquí.