Lanix Alpha 9: velocidad y comodidad que lo acompañará todo el año

Año nuevo, vida nueva. El 2019 hasta ahora está comenzando y muchas son las personas que quieren iniciar otro ciclo estrenando celular. Varias son las opciones que encontrará en el mercado, pero sin duda, el Lanix Alpha 9 se ha robado el corazón de los colombianos por su calidad.

Si aún no lo conoce le contamos que entre sus tantas características, se destaca su procesador Helio P60, elaborado con la última tecnología de MediaTek, de ocho núcleos corriendo a 2.0GHz. Un chipset no convencional con el cual tendrá que decir adiós a cargar el celular cada 30 segundos, pues tiene una mayor eficiencia energética: hasta un 25% menos de consumo de batería cuando use aplicaciones pesadas y un 12% de ahorro de batería en general.

Adicional a eso, con este celular usted se olvidará de los cables, ya que viene con un cargador inalámbrico incluido que realiza una carga rápida.

Pero eso no es todo. Y es que gracias al Helio P60, el Lanix Alpha 9 cuenta con otras funciones que no encontrará fácilmente en otros celulares. Por ejemplo, usted podrá disfrutar de los beneficios de la Inteligencia artificial a través del reconocimiento facial e identificación de rostro.

¿Y qué ventajas le traerá el reconocimiento facial? Sencillo, mayor seguridad. Y es que, las características físicas de un rostro son mucho más difíciles de falsificar y es un método discreto para activar su equipo, haciéndolo menos vulnerable a los amigos de lo ajeno.

A eso se suma que con el reconocimiento facial tampoco necesitará memorizar un NIP o contraseña para realizar la identificación.

Además, sin importar si tiene gafas puestas, si se dejó crecer la barba o se encuentre en total oscuridad, los sensores del celular y su tecnología infra-roja, el equipo podrá reconocerlo sin ningún inconveniente y rápidamente.

Otro aspecto distintivo de este celular gracias al Helio P60 y su Inteligencia Artificial, es el reconocimiento de voz por medio del asistente de Google.

El chipset también está preparado para ejecutar procesos de machine learning y deep learning, que gracias a la tecnología NeuroPilot de Mediatek, permite tomar inteligencia artificial de la nube y bajarla al dispositivo, permitiendo el aprendizaje del mismo. Asimismo, también cuenta con CorePilot, que le permitirá cargar aplicaciones más rápido.

Tome fotos de calidad como un profesional

Un gran porcentaje de los colombianos piensa en una buena cámara a la hora de adquirir un smartphone. Una característica que encontrará en el Lanix Alpha 9. El celular cuenta con una cámara dual de 16MP+5MP en la parte trasera y de 16MP en la frontal, con tecnología que le permitirá captura imágenes vivas y con animación, y modificar aspectos como el ISO, saturación, exposición, balance de blancos y hasta el tiempo de obturación, para tomar fotos como un profesional.

Además, suma otras características ya incorporadas en los smartphones Lanix, como editor facial, selfie panorámica, selfie flash, entre otras.

Otros de los beneficios que lo enamorarán

Este celular no tiene bordes y fue creado con acero inoxidable, permitiendo una visión superior de su pantalla, y además, que lo hace más resistente y duradero.

El Lanix Alpha 9 fue lanzado a finales de 2018 y ya se encuentra disponible en el mercado para que comience a disfrutar de un nuevo amigo digital.