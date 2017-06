Una jugada por la igualdad de género

Alegría, confianza, valentía y talento son algunas de las cualidades que resaltan de Yuliana, una adolescente de 14 años, oriunda del municipio de Clemencia al norte de Bolívar. Ella es una campeona del cambio, porque a pesar de vivir en una comunidad predominada por el machismo, Yuliana decidió trabajar para romper los estereotipos de género y hoy es considerada una líder en su comunidad a través de su participación en el proyecto Campeonas y Campeones del Cambio de Fundación PLAN en alianza con el Chelsea F.C. y que se desarrolla en las comunidades de Clemencia, Villanueva, Arjona, Sincerín y Nelson Mandela en Cartagena. Este proyecto utiliza el poder y la popularidad del fútbol para enseñarles a los jóvenes acerca de la igualdad de género, el respeto y la tolerancia.

La voz de Yuliana suena cada fin de semana en la emisora local “Clemencia Stereo”, donde con su programa Yuliana, la que tal busca romper mitos acerca de la champeta considerada en muchas ocasiones como el ritmo musical de las comunidades más vulnerables y excluidas del Caribe. “Yo nunca me imaginé liderar un colectivo de comunicaciones y que a través de la radio podía hacer cosas por la cultura. Ahora pienso también mostrar cómo la igualdad de género se puede incluir en esta música, aunque sea muy criticada”, explica Yuliana.

Luego de estar participando en este proyecto en los últimos 18 meses, Yuliana se perfila como una líder multiplicadora de la igualdad de género esta entre sus amigos y familia. “Todo en mi vida ha cambiado y aunque no ha sido fácil ya no puedo observar o escuchar algo que discrimine a la mujer, porque tengo que intervenir. Desde mi hogar estoy luchando por eso, mi papá aunque no es machista, todavía no entiende algunas cosas, entonces yo trato de hablar asertivamente con él, con mi mamá y mi hermana; sé que con el tiempo lograré estos cambios”, dice muy orgullosa.

Además, Yuliana también hace parte del grupo de reporteritos comunitarios de la Fundación PLAN, porque quiere ser periodista y futbolista ya que está convencida de que las niñas y las mujeres pueden lograr todo lo que se propongan.

“Yo le digo a las niñas que jamás se rindan que luchen por sus sueños, que todos somos iguales porque tenemos las mismas capacidades y debemos tener las mismas oportunidades”, concluye.