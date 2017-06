El Chelsea F.C. visita a jóvenes cartageneros

Desde el pasado 19 de junio y durante 4 días, Claire Rafferty, jugadora de larga trayectoria y embajadora del Chelsea Ladies F.C., en compañía de entrenadores del Chelsea F.C. y representantes de la Fundación Chelsea, están en Colombia para visitar a los participantes del proyecto Campeones del Cambio que la Fundación PLAN desarrolla en las comunidades de Clemencia, Villanueva, Arjona y Sincerín en Cartagena.

El objetivo de esta comisión deportiva, que viajó desde Inglaterra, es conocer de primera mano los resultados positivos de este proyecto que utiliza el fútbol como herramienta para la transformación social y ver cómo las campeonas y los campeones del cambio trabajan para derribar los estereotipos de género en sus comunidades. Para PLAN contar con la visita del Chelsea F.C. es una manera de seguir motivando a los jóvenes que hacen parte de este proyecto demostrándoles que tanto hombres como mujeres pueden triunfar en el mundo deportivo y en los ámbitos que se propongan.

Para Gabriela Bucher Balcázar, Presidente Ejecutiva de la fundación, contar con la presencia de estos miembros del Chelsea F.C. en Colombia es un motivo de orgullo, “y sobre todo en las comunidades más vulnerables de Cartagena donde este proyecto está dando resultados positivos. También es la oportunidad de ratificar el compromiso de PLAN con los proyectos de igualdad de género y con la niñez colombiana”.

Este encuentro es un intercambio de conocimientos y experiencias porque no sólo los participantes del proyecto aprendieron sobre lo que representa ser mujer y jugadora de fútbol, sino que el mismo equipo inglés también aprendió cosas nuevas, como la metodología ‘Fútbol 3’ que utiliza el proyecto para implementar partidos donde no hay árbitro y donde los jugadores son los que crean sus propias reglas. “Estoy muy feliz de estar en Colombia y de visitar estas comunidades de Cartagena, también me siento muy orgullosa de poder conocer a estos inspiradores campeones del cambio”, comentó Claire Rafferty.

El proyecto Campeones del Cambio nació gracias a la alianza entre Plan International y el Chelsea F.C. con el objetivo de utilizar el poder y la popularidad del fútbol para enseñarles a los jóvenes acerca de la igualdad de género, el respeto y la tolerancia. Este enfoque ha demostrado transformar vidas: las niñas permanecen más tiempo en la escuela y se casan más tarde, mientras que los niños aprenden a ser más respetuosos con sus compañeras.

En Colombia esta iniciativa es implementada por Fundación PLAN que trabaja hace 55 años por los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. Actualmente, participan activamente 1.000 mujeres y hombres adolescentes de zonas muy vulnerables de Cartagena para potencializar las habilidades de empoderamiento de las jóvenes y trabajar nuevas masculinidades con los jóvenes con el objetivo de promover la igualdad de género y lograr transformaciones reales.

